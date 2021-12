Consigli per perdere peso senza che la dieta diventi una tortura

Come perdere peso o rimanere in forma seguendo alcuni consigli pratici, senza che la dieta diventi una tortura per corpo e mente. Perdere peso o semplicemente sgonfiarci dopo le vacanze di Natale sarà per molti uno dei propositi del nuovo anno. Certamente, mantenere un peso corporeo ottimale è una garanzia di salute. Ma per dimagrire in sicurezza e, soprattutto, mantenere un peso corporeo sano bisogna seguire una dieta sana. La prima cosa da tenere a mente è che le diete miracolose non valgono la pena di essere seguite. Non solo: sono moltissimi gli esperti di nutrizione che sostengono di dover dimenticare la parola “dieta”.

Per dimagrire in modo sano, l’obiettivo è aprire la mente. Solo così si potrà cambiare la routine. Non ci saranno più diete perché lo scopo più importante è imparare a mangiare e seguire uno stile di vita sano.