Il ferro è un minerale essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo. Per questo motivo, prevenire la carenza di ferro è molto importante per la nostra salute. Questo minerale serve per produrre emoglobina, una proteina dei globuli rossi responsabile del trasporto dell’ossigeno dai polmoni al resto del corpo. Fa parte anche della mioglobina, proteina che trasporta l’ossigeno ai muscoli, necessario per la loro funzione. E’ anche essenziale per il tessuto connettivo (legamenti, cartilagine, collagene della pelle) e per alcuni ormoni. La sua carenza provoca anemia , un problema che necessita di monitoraggio.

Presta attenzione a questi sintomi

Quali sono i segnali che ci avvisano che abbiamo una carenza di ferro? Come abbiamo detto, la principale conseguenza della carenza di ferro è l’anemia. Altri sintomi che possono farci sospettare di questa carenza sono.

-Estremo affaticamento.

-Debolezza.

-Colorito pallido

-Dolore al petto.

-Tachicardia.

-Fiato corto.

-Mal di testa.

-Nausea o vertigini .

-Mani e piedi freddi.

-Sudorazione eccessiva.

-Infiammazione o dolore alla lingua.

-Unghie fragili.

-Irritabilità.

-Perdita di capelli.

-Diminuzione della concentrazione e della memoria.

-Disordini del sonno.

Quali sono le cause più comuni della carenza di ferro?

Secondo il parere degli esperti, la causa principale della carenza di ferro è l’eccessiva perdita di sangue. Nelle donne in premenopausa si verifica quando hanno periodi con sanguinamenti molto abbondanti o che durano molti giorni. A volte, si verifica a causa di emorragie digestive in presenza di ulcere, gastriti, polipi intestinali, emorroidi o cancro al colon. Ma il ferro può anche essere basso a causa di un deficit di assorbimento nel sistema digerente, a causa di interventi chirurgici gastrici e intestinali, morbo di Crohn e colite ulcerosa, processi infiammatori che colpiscono lo stomaco e l’intestino tenue. Può verificarsi anche a causa della celiachia, per un mancato assorbimento dovuto all’assunzione prolungata di alcuni farmaci, come gli antinfiammatori, carenze nella dieta (diete vegane) o uno sforzo fisico intenso.

Cosa fare se per prevenire una carenza di ferro?

Il cibo è, ancora una volta, essenziale. Dobbiamo seguire una dieta equilibrata in cui non manca il consumo di carne di manzo, pollo e tacchino. Crostacei come i molluschi (ostriche, vongole, cozze), legumi come lenticchie, ceci o fagioli. Verdure come spinaci, bietole, carciofi, lattuga, rucola, asparagi e broccoli. Il ferro è presente anche in noci e mandorle, avena, pane e cereali integrali. Inoltre, dobbiamo assumerlo insieme a cibi ricchi di vitamina C, che facilitano l’assorbimento del ferro, come arance, limone, mandarini, fragole, kiwi, ananas, pomodoro, pepe e broccoli.

Dobbiamo preoccuparci?

Quando la carenza di ferro dovrebbe essere considerata motivo di preoccupazione? Durante l’infanzia è necessario assumere almeno 7 mg / ml. Negli adolescenti dovrebbe raggiungere i 15 mg. Negli uomini adulti dobbiamo raggiungere gli 8 mg e nelle donne adulte i 18 mg. Nelle persone anziane dobbiamo raggiungere gli 8 mg e nelle donne in gravidanza dobbiamo raggiungere un consumo di 27 mg / ml. Se quel livello non viene raggiunto, dobbiamo agire. Anche quando l’emoglobina scende al di sotto di 12 mg / ml nelle donne e di 13 mg / ml negli uomini. La prima cosa da fare è parlare con un medico, che ti darà la cura necessaria.

La possibilità di assumere integratori

Nei casi in cui la dieta non basta, quali sono le soluzioni? Quando la dieta non basta, il medico prescriverà una cura. Spesso, si tratta di compresse di solfato ferroso e citrato ferroso. Se non raggiungiamo buoni livelli di ferro ed emoglobina nel sangue, dobbiamo assumere integratori di questo minerale. Sono spesso indicati nelle donne in gravidanza e allattamento, nei bambini che allattano, negli atleti professionisti, nelle donne con mestruazioni molto abbondanti, nei vegani, nelle persone con malattie croniche.

