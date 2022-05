Come non ingrassare durante tutto l’anno (e non solo in estate)

E’ un dato di fatto: la chiave per stare bene e sentirsi in forma è non ingrassare durante tutto l’anno e prenderci cura della nostra alimentazione non solo con la bella stagione. Ora che siamo in pieno conto alla rovescia per l’estate, quasi tutti cominciamo a preoccuparci di quei chili in più acquistati in inverno.

C’è chi approfitta di questi momenti specifici, prima dell’estate o dopo gli eccessi del Natale, ad esempio, per cercare di prendersi cura della propria alimentazione. Ma la verità è che la scelta migliore è quella di prenderci cura di noi non solo con l’arrivo della bella stagione, impegnandoci a non ingrassare durante tutto l’anno.

La cosa più importante per la nostra salute è seguire una corretta alimentazione, mangiare bene ‘quasi’ sempre per non dover fare nulla di drastico tutto insieme, e mantenere delle sane abitudini.

Una dieta equilibrata tutto l’anno

La ‘dieta equilibrata’ è quella che fornisce tutti i nutrienti nella loro esatta proporzione in modo che l’organismo sia in grado di promuovere e mantenere la salute e con essa un giusto peso. Una dieta equilibrata potrebbe e dovrebbe essere mantenuta tutto l’anno e non ingrassare di un grammo, almeno se non vivessimo in questa società dove tutto diventa una festa in cui il cibo è protagonista.

Secondo gli esperti, l’ideale sarebbe cercare di seguire una dieta equilibrata, ma con piccole trasgressioni che ci permettono di non ingrassare senza rinunciare a una vita sociale, e poter così “mangiare normalmente” nella maggior parte delle occasioni.

Un perfetto esempio di dieta equilibrata è la dieta mediterranea, così facile e così vicina alla nostra cultura. Ma la vera dieta mediterranea è quella senza farine raffinate, zuccheri, dolci e grassi non sani.

In conclusione, è possibile seguire una dieta equilibrata tutto l’anno per non dover poi seguire diete drastiche un mese prima dell’estate? La risposta è sì, anche se risulta tremendamente difficile per le nostre consuetudini sociali. Per questo servono meccanismi di compensazione e una volontà di ferro.

Vediamo allora alcuni consigli per seguire una dieta equilibrata tutto l’anno e non ingrassare.

Come non ingrassare durante tutto l’anno

Pianificare il menu

È importante pianificare il menu prima di fare la spesa. Ti aiuterà ad evitare acquisti inutili e a seguire una buona dieta. Il modo migliore per evitare di cadere in abitudini alimentari inadeguate è stabilire un piano settimanale con il menù giornaliero e la relativa lista della spesa.

Per raggiungere questo obiettivo, è molto importante andare al supermercato senza avere fame, scrivendo in una lista solo ciò che è necessario acquistare e definendo un budget. Tutto questo aiuterà ad acquistare in modo sano evitando il generale aumento dei prezzi.

Scegli bene cosa mangi

È importante cercare alternative sane e cibi sazianti. Se senti il bisogno di mangiare qualcosa, ci sono tante alternative sane e sfiziose tra cui scegliere: frutta fresca, noci e frutta secca, yogurt al naturale, sottaceti, formaggio fresco, bastoncini di verdure (carote , zucchine, pomodorini, ecc.).

E puoi anche optare per cibi sazianti che ti aiutano a non mangiare più del necessario tra i pasti. Quali sono? Mele, banane, latticini senza zucchero o cibi ricchi di fibre.

Il miglior cibo per non ingrassare è quello che prepari tu

Quando mangi piatti che hai preparato da te, stai senza dubbio optando per una scelta più sana ed economica. Pertanto, quando possibile, è una buona idea portarsi il pranzo al lavoro ed evitare di acquistare qualcosa sul posto, poiché molto probabilmente sarà più calorico. Questo renderà molto più facile tenere traccia delle calorie, ma farai anche un favore alle tue tasche, perché la cucina casalinga ti farà risparmiare denaro.