Senza dubbio, una delle affermazioni che sicuramente avrai sentito almeno una volta nella vita è che la colazione è il pasto più importante della giornata. Ma è davvero così o si tratta di un mito? E soprattutto, vale in qualsiasi caso? Non tutti i nutrizionisti sono d’accordo sul fatto che la colazione sia imprescindibile per una dieta sana. Infatti, i pasti che consumiamo al giorno deve essere coerente con il nostro stile di vita, attività fisica, abitudini e orari. Quindi, non è necessario sempre dover fare 5 pasti al giorno.

Per esempio, numerosi studi scientifici hanno attualmente mostrato benefici metabolici nella pratica del digiuno intermittente, in cui la colazione viene soppressa. Per questo motivo, la colazione è un pasto fantastico che ci dà energia al mattino se il nostro corpo e il nostro metabolismo lo richiedono. Ma in molte persone è un pasto che può causare sazietà precoce e anche pesantezza. Molte persone, a causa della loro routine lavorativa o di esercizi, non sono abituate a fare colazione appena svegli e non è per questo che possiamo dire che l’abitudine di non fare colazione sia dannosa.

Quindi, è importante individuare caso per caso e focalizzarsi più sull’abitudine di una dieta sana, equilibrata e soprattutto consapevole. Una volta preso in considerazione questo, vediamo quali sono gli errori più frequenti che possiamo fare a colazione.