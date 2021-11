Arrivano le giornate fredde, passiamo più tempo in casa, come possiamo sfruttare le nostre cene autunnali rendendole più salutari? Con l’arrivo dell’autunno è piuttosto comune sentirsi gonfi e appesantiti. Sia perché in estate possiamo aver cambiato abitudini alimentari (più cene e aperitivi?), sia perché con l’arrivo del freddo tendiamo ad affidarci ai cosiddetti “comfort food”. Inoltre, la nostra pelle risente degli effetti generati dall’esposizione al sole che abbiamo avuto nei mesi estivi, rivelando macchie, linee sottili e meno tonicità. Il freddo aumenta e le ore di luce diminuiscono, portando ad un cambiamento del ciclo che, insieme al ritorno della quotidianità e della routine, può farci sentire un aumento della fatica.

A tutto ciò, va aggiunto che in questo periodo dell’anno aumenta l’incidenza di malattie respiratorie come influenza, raffreddore, affaticamento.