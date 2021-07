Senza dubbio, allenarti con la musica ti darà molti vantaggi. Non solo nelle attività che lo richiedono perché è una parte indispensabile dell’allenamento, come nelle lezioni di aerobica o Zumba. La musica può essere un buon alleato quando pratichi il tuo sport preferito. “È molto interessante vedere l’effetto che i diversi generi musicali hanno quando facciamo sport”, ha detto a Hola l’allenatore di fitness e psicologo Leane Hall, autrice di uno studio condotto alcuni anni fa in Australia sul legame tra musica ed esercizio fisico. In quello studio, si era concluso che il pop era il miglior stile di musica che puoi ascoltare per migliorare le tue prestazioni se sei un amante della corsa, seguito dall’heavy metal e dal rock.