L’esercizio fisico e una perdita di peso del 10% possono apportare un importante miglioramento della salute nelle persone che vivono con obesità e prediabete. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Nature Metabolism. Muoversi regolarmente ha più che raddoppiato la sensibilità all’insulina rispetto alla sola perdita di peso. Questo è utile per prevenire o ritardare la progressione del prediabete nel diabete di tipo 2, riducendo anche il rischio di malattie cardiache. L’obesità rende il corpo resistente all’insulina e così si accumulano gli zuccheri nel sangue.

Movimento e dieta per migliorare la sensibilità all’insulina

“La resistenza all’insulina è un fattore importante che causa il diabete di tipo 2, la steatosi epatica non alcolica e i lipidi del sangue anormali nelle persone con obesità”, ha affermato il ricercatore senior Samuel Klein, direttore del Center for Human Nutrition presso la Washington University School of Medicine di St. Louis. “Abbiamo dimostrato che combinare l’esercizio fisico con la perdita di peso provoca un netto miglioramento della sensibilità all’insulina di tutto il corpo, riducendo così il rischio di sviluppare il diabete e trattare le malattie metaboliche legate all’obesità in misura molto maggiore di quanto sia possibile con la sola perdita di peso”.

“I dati della maggior parte degli studi mostrano che l’esercizio ha un effetto minimo sul peso corporeo nelle persone con obesità“, ha affermato Klein. “Il nostro studio ha coinvolto analisi dettagliate dei cambiamenti metabolici nei muscoli e nel grasso corporeo prima e dopo una perdita di peso del 10% nelle persone che hanno perso peso con la sola terapia dietetica e in coloro che hanno perso la stessa quantità di peso con la terapia dietetica più l’esercizio fisico supervisionato. Il i risultati dimostrano che i benefici della combinazione dell’esercizio fisico con la perdita di peso sono considerevoli. I benefici metabolici che abbiamo riscontrato in questo studio dimostrano le ragioni profonde per cui l’esercizio dovrebbe sempre essere incluso nella terapia per la gestione del peso“, ha aggiunto Klein. Fonte: Medical X Press.