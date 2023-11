Autumn Blues: 10 consigli per affrontare al meglio la nuova stagione

Il cambio di stagione può influenzare notevolmente il nostro organismo, portando a quella sensazione diffusa di torpore chiamata “astenia autunnale” o, in altre parole, “Autumn Blues“. Con l’avvicinarsi dell’autunno e la riduzione delle ore di luce, molte persone in tutto il mondo si ritrovano a combattere contro questa sensazione di stanchezza e abbattimento. La farmacista Maria Silvia Calvino Ramaccio, della Farmacia San Faustino di Nembro (BG), ci fornisce utili consigli per affrontare con energia questa fase delicata.

L’Autumn Blues colpisce circa il 3% della popolazione globale, con percentuali più elevate in alcune regioni, come il 5% negli Stati Uniti e addirittura il 3,5% in Italia. Questo malessere si manifesta con umore basso, letargia e sonnolenza eccessiva. Le preoccupazioni legate alla contagiosità dei virus respiratori, spesso trascurati durante il periodo del Covid, incidono ulteriormente sull’umore di oltre il 50% della popolazione.

La soluzione a questo stato d’animo può essere trovata adottando uno stile di vita sano. L’attività fisica regolare e un’alimentazione equilibrata, con un focus su frutta e verdura di stagione, sono azioni che contribuiscono al benessere generale. Tuttavia, in alcune situazioni, può essere utile integrare la dieta con prodotti nutraceutici.

10 consigli pratici contro l’Autumn Blues

Ecco 10 consigli degli esperti di Guna per sostenere le difese immunitarie in autunno:

Alimentazione corretta e bilanciata: Un’attenzione particolare a frutta e verdura fresche di stagione può supportare le difese immunitarie. Cioccolato fondente: Uno studio dell’Università di Seoul ha evidenziato il legame tra il consumo quotidiano di cioccolato fondente e la riduzione degli stati d’animo negativi. Magnesio: Combatte la sensazione di spossatezza e si trova in alimenti come semi di zucca, spinaci e carciofi. Buonumore: Affrontare le giornate grigie con un sorriso, poiché le emozioni positive impattano positivamente sul sistema immunitario. Attività fisica regolare: Il movimento ottimizza l’efficienza del sistema immunitario. Idratazione: Bere regolarmente contribuisce al buon funzionamento dei meccanismi di difesa dell’organismo. Detox: Durante il cambio di stagione, è essenziale occuparsi della depurazione dell’organismo. Vestirsi adeguatamente: Adattarsi alle varie temperature ambientali aiuta a evitare sbalzi. Riposo: Dormire almeno 8 ore al giorno previene la spossatezza. Colonna sonora positiva: Ascoltare musica al risveglio supporta il sistema immunitario, aumentando la produzione di ormoni del benessere.

Seguendo questi consigli, è possibile affrontare l’Autumn Blues con energia e vitalità, preservando il proprio benessere durante il cambio di stagione.