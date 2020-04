ROMA – Per una perfetta skincare è ormai assodato che il siero alla vitamina C è un ingrediente imprescindibile. I prodotti che scegliamo per la nostra beauty routine, infatti, sono fondamentali per ottenere una pelle luminosa e sana tanto quanto una alimentazione sana e ricca di nutrienti. Uno dei prodotti assolutamente da non perdere è il siero alla vitamina C, perfetto per idratare la pelle senza appesantirla e renderla luminosa in pochi passaggi.

Questa vitamina, inoltre, è un potente antiossidante, rinforza le difese cutanee e preserva la luminosità e la freschezza della pelle. Per ottenere il massimo del vantaggio la cosa ottimale sarebbe quella di assumerla sìsia dall’esterno che dall’interno consumando con regolarità i frutti che ne sono ricchi come arance e mandarini, ma anche kiwi ed utilizzando cosmetici che ne contengano dosi adeguate. In associazione alla Vitamina E ed acido ferulico, la vitamina C ha un’azione ancora più efficace nel contrastare i segni del tempo che passa sul viso.

Tra le tante proprietà questa vitamina è in grado di stimolare la produzione di elastina e collagene. Queste fibre contribuiscono a rendere elastica e compatta la pelle prevenendo rughe e cedimenti. In ultimo stimola il ricambio cellulare aiutando il processo di rinnovamento profondo e superficiale, protegge il microcircolo evitando arrossamenti ed anche un’azione schiarente prevenendo e rendendo meno evidenti le macchie sulla pelle.

Tutto chiaro? Allora non ci resta che scoprire 5 sieri che abbiamo provato per voi e ci sono sembrati super efficaci oltre che davvero low cost e, soprattutto, che potete acquistare su Amazon con un semplice click! E vi sembra poco?

Siero Viso con ACIDO IALURONICO Puro 100% e BIOLOGICO, Vitamina C e vitamina E.

Eur 17,99 su Amazon

Siero con Vitamina C e Acido Ialuronico Poppy Austin. Vegano, cruelty Free, Bbiologico, con tè Verde, Olio di Jojoba.

EUR 22,49 su Amazon Kit Siero alla Vitamina C più Rullo di giada, per un massaggio che aiuta a distendere e regalare tonicità alla pelle.

EUR 19,99 su Amazon.

Siero alla vitamina C 20%, con Vitamina E, Acido ialuronico 11%, idratante, adatto a pelli sensibili. Made in Canada.

Eur 19,99 su Amazon

Siero alla Vitamina C biologico con Acido Ialuronico Puro 100%. Doppio Complesso con Aloe Vera.

EUR 16,9 su Amazon