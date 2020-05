Per sgonfiare la pancia e drenare i liquidi in eccesso può essere utile affidarsi a una dieta che preveda alimenti ricchi di acqua. Inoltre, non va sottovalutata l’efficacia di alcune erbe aromatiche.

Associate a un regime alimentare controllato e 2 litri d’acqua al giorno, queste piante depurano l’organismo in modo naturale, senza ingerire sostanze chimiche, e aiutano a sgonfiare la pancia.

Prezzemolo

Le radici e le parti aeree di questa pianta vantano proprietà purificanti. Svolgono un’importante azione diuretica e drenante, utile per eliminare i liquidi in eccesso e ripulire l’organismo.

Contribuisce, inoltre, a mantenere i reni liberi da impurità ed a proteggere il tratto urinario dalle infezioni.

Alloro

L’alloro è una delle erbe aromatiche più ricche di oli essenziali come il cineolo, il geraniolo ed il limonene, che favoriscono la diuresi. Vanta, inoltre, un effetto sgonfiante, utile nella lotta al peso in eccesso.

Due tazze di infuso di alloro con un pizzico di cannella per potenziarne gli effetti costituiscono un ottimo supporto alla dieta. Questo rimedio è però sconsigliato alle donne in gravidanza, ai più piccoli ed alle persone affette da ulcera o sindrome del colon irritabile.

Melissa

Nota soprattutto per i suoi effetti rilassanti e per la sua efficacia contro lo stress, ha anche proprietà drenanti e aiuta a sgonfiare la pancia.

E proprio il suo potere distensivo è la chiave della sua efficacia nel dimagrire. Al contrario di molti prodotti definiti stimolanti, la melissa è una delle erbe aromatiche che maggiormente rilassa e placa lo stress, contrastando gli attacchi di fame nervosa. Facilita inoltre l’adozione di un adeguato regime alimentare ed una nutrizione più sana e non sregolata.

Timo

Ha proprietà antisettiche ed antidolorifiche. Apporta effetti benefici sul tratto respiratorio.

Quest’erba costituisce un ottimo rimedio al senso di gonfiore e contribuisce in modo del tutto naturale all’eliminazione della pancia gonfia.

Cardamomo

Ampiamente utilizzato nella cucina indiana, il cardamomo è una pianta che fornisce ai piatti un gusto tra il dolce ed il piccante.

Oltre a conferire brio alle nostre preparazioni, il cardamomo è anche uno degli aiuti più potenti ed efficaci nella lotta ai gonfiori grazie alle sue molteplici virtù.

Le sue proprietà termogeniche favoriscono l’aumento della temperatura corporea e rendono il metabolismo più veloce, migliorando al tempo stesso l’abilità del corpo nel bruciare i grassi.

Il cardamomo, inoltre, accresce la tolleranza al glucosio, migliora la digestione e protegge lo stomaco da eventuali disturbi.

Contrasta l’insorgere del diabete, migliora la circolazione ed elimina le tossine in eccesso. Un vero toccasana e può essere integrato in maniera efficace in una dieta dimagrante.

