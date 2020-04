ROMA – Per una pelle del viso luminosa e sana, una buona skincare è molto importante e utilizzare alcuni principi specifici può dare un boost alla nostra routine beauty. Inoltre, in questo periodo di lockdown in cui non possiamo affidarci al nostro centro estetico di fiducia per massaggi e trattamenti professionali, scegliere gli ingredienti giusti diventa fondamentale per la bellezza della nostra pelle del viso.

Il giusto ingrediente può fare la differenza tra un trattamento di skincare e l’altro. I principi attivi contenuti in alcuni di essi possono veramente dare un valido aiuto alla nostra pelle perché ci aiutano a nutrirla combattendo invecchiamento, colorito spento e secchezza. Grazie a piccoli gesti quotidiani, sfruttando le proprietà dei prodotti giusti e dalla giusta formulazione, potremo ottenere risultati migliori e ben visibili.

Per questo motivo abbiamo fatto una selezione degli ingredienti indispensabili per la perfetta beauty routine della nostra pelle del viso. Alcuni prodotti essenziali da noi testati che andrebbero assolutamente inseriti nella skincare quotidiana per un ottimo risultato nel tempo.

Vitamina C: Per una skincare efficiente è ormai appurato che il siero viso alla vitamina C rappresenta uno step essenziale. Dopotutto, questo nuovo ritrovato della scienza idrata senza appesantire, illumina senza essere aggressivo, si assorbe velocemente e non unge. La vitamina C, inoltre, è un potente antiossidante, rinforza le difese cutanee e preserva la luminosità e la freschezza della pelle. Per ottenere il massimo del vantaggio la cosa ottimale sarebbe quella di assumere la vitamina C sia dall’esterno che dall’interno consumando con regolarità i frutti invernali come arance e mandarini, ma anche kiwi ed utilizzando cosmetici che ne contengano dosi adeguate. L’uso della Vitamina C nei cosmetici è molto importante poiché protegge la pelle dai radicali liberi, dalle tossine capace di invecchiarla e dagli sbalzi termici. In associazione con Vitamina E ed acido ferulico ha un’azione ancora più efficace nel contrastare i segni del tempo che passa sul viso.

Siero viso bio vegano con vitamina C, E e acido ialuronico puro 100%.

Siero alla vitamina C 20%, con Vitamina E, Acido ialuronico 11%, idratante, adatto a pelli sensibili. Made in Canada.

Siero con Vitamina C e Acido Ialuronico Poppy Austin. Vegano, cruelty Free, Bbiologico, con tè Verde, Olio di Jojoba.

Siero Viso alla Vitamina C Poppy Austin, 22,49 € su Amazon

Olio di argan: ricco di proprietà benefiche, l’olio di argan è perfetto non solo per pelle spenta e secca ma anche per capelli sfibrati. E’ infatti molto ricco di acidi grassi essenziali, in particolare acido linoleico, polifenoli e tocoferoli. Sul corpo e sul viso ha un effetto emolliente e nutriente, e aiuta le cellule a neutralizzare i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento cutaneo.

Olio di argan Bionoble, puro al 100%

Olio di argan the Body source, puro al 100%

Tea Tree Oil: Non solo per la pelle, il tea tree oil è perfetto anche per la bellezza dei capelli. Non è un caso se è il vero segreto di bellezza di Meghan Markle. Il Tea Tree Oil dovrebbe far parte della nostra collezione di prodotti beauty. Dopotutto, è conosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà curative, disinfettanti, antimicotiche e cicatrizzanti. Ingrid Warmuth, dermatologa americana esperta interpellata da NewBeauty lo conferma: “Tra i miei pazienti millennials affetti da acne sono tanti quelle che utilizzano il tea tree oil perché sembra loro una soluzione più naturale e ‘olistica’. Anche se prescrivo trattamenti topici per l’acne, di solito confermo che è possibile combinarli con l’uso di questo olio essenziale in un normale regime di pulizia e bellezza”. Inoltre, aiuta a ridurre il rossore delle cicatrici da acne lieve e, grazie alle sue proprietà antibatteriche, riesce a trattare le infiammazioni cutanee. Una crema che contiene Tea Tree può essere ottima per eliminare le impurità in una pelle grassa o soggetta ad acne. Un paio di gocce di Tea Tree oil mescolate a qualche cucchiaino di argilla e a un idrolato possono costituire una semplice ma efficace maschera viso in caso di pelle grassa o impura.

Tea Tree Oil Beau Pro Puro al 100%

Tea Tree Oil Natura Pur, biologico, puro e naturale al 100%.

Tea Tree Oil Nassance Puro

Acido ialuronico: Quando si parla di pelle del viso, non si può non inserire l’acido ialuronico nella propria beauty routine. L’acido ialuronico è una componente importante del nostro corpo. Prodotto naturalmente dal nostro organismo, ha il compito di proteggere, idratare e rendere tonica la nostra pelle captando acqua e mantenendola negli strati profondi dell’epidermide. Con l’avanzare dell’età, però, la concentrazione di acido ialuronico diminuisce a causa dell’assottigliamento costante degli strati superficiali del derma e, da questo, deriva l’invecchiamento della cute con conseguente manifestazione delle tanto temute rughe.

Crema Viso Antirughe Acido Ialuronico Satin Naturel

Siero Viso all’Acido Ialuronico Satin Naturel

Burro di Karitè: volete una pelle idratata e vellutata tutto l’anno? La risposta viene dall’Africa, e si chiama burro di Karité, frutto dell’albero “della giovinezza e della salute”. Questo burro viene ricavato dai semi dell’albero Butyrospermum Parkii, simile alle querce. I frutti sono simili a grosse bacche, con bucce sottili e polpa molle dal sapore gradevole e leggermente aspro. All’interno della polpa ci sono due o più semi, protetti da un involucro duro e lucido, simile a quello dei semi delle nespole. Proprio in questi semi ci sono le proprietà del burro di Karitè. Questo burro, infatti, è ricco di vitamina A, E e D. Per questo motivo tutti i prodotti che contengono burro di Karité sono altamente idratanti, ma hanno anche proprietà emollienti e lenitive, idratanti ed eudermiche: oltre a mantenere la pelle morbida, infatti, la tengono tonica ed elastica, contrastando l’invecchiamento cutaneo.

Burro di Karitè biologico Naissance

Burro di Karité Fysio Arricchito Con Olio di Oliva, Cera d’api, Olio di Argan.

Cica cream: se sei una beauty addicted avrai sicuramente già sentito parlare di cica cream: si tratta di nuove creme a base di centella asiatica, trattamento skincare perfetto per idratare e lenire anche la pelle più sensibile. Queste creme sfruttano le naturali proprietà antinfiammatorie e riparatrici della centella asiatica con dei risultati portentosi, visto che questa pianta medicinale è ricca di principi attivi dalle qualità tonificanti e cicatrizzanti. Secondo i risultati di alcuni studi sull’uso cosmetico dell’estratto di centella asiatica, questo ingrediente aiuta a guarire cicatrici, alleviare piccole ustioni e, in alcuni casi, anche a lenire la psoriasi. Il meccanismo d’azione prevede un auemento della proliferazione dei fibroblasti e l’aumento della sintesi del contenuto di collagene e fibronectina intracellulare, nonché il miglioramento della resistenza della pelle appena formata. In più, aiuta ad inibire la fase infiammatoria delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi. I risultati della ricerca indicano che può essere utilizzato nel trattamento del fotoinvecchiamento della pelle, della cellulite e delle strie.

Crema cica Uriage. Riparatrice, anti irritazioni. Senza profumo né conservanti.

La cica cream di Dr. Jart è tra le più amate. Un trattamento correttivo del colore verde-beige che corregge il rossore e aiuta a proteggere la pelle dagli agenti ambientali aggressivi. Soluzione per: arrossamento, tono della pelle irregolare, acne e imperfezioni.

Photo in evidenza Christin Hume on Unsplash