Uno speciale olio per il viso di origine vegetale che prepara la mia pelle al make-up e la rende luminosa per tutto il giorno. Anche se la mia skincare mattutina non è completa come quella della sera, questo non vuol dire che io non cerchi risultati specifici. Durante il giorno, il mio obiettivo è quello di avere una pelle morbida e soprattutto luminosa e che, possibilmente, questo effetto duri… ovviamente tutto il giorno. Indipendentemente dal fatto che io sia impegnata in chiamate su Zoom o meno.

In questo senso, ho trovato il prodotto perfetto per me. Sto parlando dell’olio per il viso Universal Moisture Essence di BeautyStat, che con la sua formula sorprendentemente semplice riesce a soddisfare tutte le mie esigenze.

Ogni mattina, dopo aver lavato il viso e applicato il mio siero alla vitamina C, metto un paio di gocce di questo olio per il viso appena prima della crema idratante. Il risultato? Eccezionale. E per eccezionale, intendo una bellissima pelle luminosa che dura tutto il giorno, almeno fino a che non sono pronta a lavarmi di nuovo il viso la sera. E, con il tempo, ho notato che la mia pelle è diventata anche più morbida e levigata.

Ma non fidarti solo della mia parola, l’82% dei tester è giunto alle stesse entusiaste conclusioni durante gli studi clinici. Inoltre, il 51% ha aggiunto che questo olio per il viso ha aiutato a contrastare la comparsa di rughe e linee sottili.

CORTESIA BEAUTYSTAT

Ora, se ti dicessi che c’è un solo ingrediente in questo olio per il viso incredibilmente efficace, probabilmente non mi crederesti, ma è vero. Lo squalano puro al cento per cento –derivato in modo sostenibile da zuccheri vegetali– è tutto ciò di cui questa vera e propria essenza idratante ha bisogno, per portare a termine il suo eccellente lavoro.

Questo potente elemento è noto per la sua capacità di essere facilmente assorbito negli strati profondi della pelle, dandoti così tutti i benefici di idratazione di un olio tradizionale, senza i residui grassi.

Inoltre, durante i test clinici, BeautyStat ha scoperto che Universal Moisture Essence era in grado di migliorare l’elasticità della pelle e migliorarne la barriera lipidica. Il tutto, pur essendo non comedogeno e non irritante. Quindi sì, anche i tipi di pelle più sensibili possono utilizzare e beneficiare in sicurezza di questo prodotto davvero straordinario.