Un siero all’acido ialuronico tra i più venduti su Amazon che, oltre ad essere economico, è dietro uno dei look più iconici degli ultimi Golden Globe. In un anno che è stato tutt’altro che normale, i Golden Globe appena passati sono stati un gradito sollievo.

Sicuramente, si è trattato di una edizione particolare e inedita, visto che la maggior parte delle celebrity si trovava in collegamento da casa. Questo però non ha impedito che le star si siano mostrate in tutta la loro bellezza, con look iconici e make-up incredibili.

Nello specifico, un siero all’acido ialuronico che è tra i più venduti di Amazon è stata la vera rivelazione e si trovava dietro il viso luminoso e glow di Elle Fanning.

L’attrice è uno dei volti di L’Oréal, quindi la sua truccatrice, Erin Ayanian Monroe, ha utilizzato un mix di prodotti del noto marchio per creare il look alla Grace Kelly di Fanning.

Ma niente è stato più importante che preparare la pelle dell’attrice con il siero all’acido ialuronico puro 1.5% di L’Oreal.

Secondo centinaia di recensori, questo siero all’acido ialuronico è una meraviglia antietà che dona una pelle tonica e dall’effetto glow. Anche se hai più dei 22 anni della Fanning. Con un solo utilizzo, gli acquirenti affermano che le rughe profonde diventano significativamente meno visibili. Due o tre gocce sono sufficienti per distendere la fronte e la pelle sotto gli occhi.

CORTESIA L’OREAL

Un acquirente dice: “Probabilmente il miglior prodotto per la cura della pelle nella mia collezione. La pelle appare e si sente molto più idratata e tonica. Se applicato prima del fondotinta dona una fresca luminosità. Ha aiutato con le mie cicatrici da acne in quanto sembra che aiuti la mia pelle a rigenerarsi”.

Un altro cliente scrive: “Lo uso da un anno e posso dire onestamente che funziona. La mia pelle è visibilmente più sana da quando la uso. Ho 40 anni e sono senza rughe! Devi usarlo ogni mattina dopo la tua solita routine di pulizia del viso, e ogni sera come parte della tua routine. Noterai che i pori si restringeranno dopo una settimana di uso regolare. Ma i migliori risultati richiederanno 3 mesi. (Non esiste un elisir istantaneo della giovinezza) Ma funziona”.

Considerando che questo siero all’acido ialuronico costa poco più di 20 euro, vale sicuramente una prova.