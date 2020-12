Un siero alla vitamina C che ha letteralmente conquistato gli acquirenti e che sembra sia super efficace. Quando si tratta di scovare prodotti eccezionali e a buon prezzo, chi compra su Amazon sembra avere un fiuto particolare. Quindi non sorprende che abbiano appena scoperto un siero alla vitamina C super economico con risultati promettenti, tanto da essersi guadagnato migliaia di recensioni eccellenti in pochi mesi.

Il siero alla vitamina C di Eclat è arrivato su Amazon a settembre (secondo il sito web di monitoraggio dei prezzi CamelCamelCamel ) e ha già ottenuto oltre 7.000 valutazioni a cinque stelle. Costa solo 7 euro e contiene il 20% di vitamina C, oltre ad altri ingredienti come acido ialuronico, acido ferulico, olio di jojoba e vitamina E.

Il marchio afferma che la vitamina C presente nel prodotto è spremuta a freddo, il che significa che per estrarla non sono stati utilizzati calore o sostanze chimiche.

CORTESIA AMAZON

I clienti rivelano che il siero è efficace contro pelle secca, iperpigmentazione, rughe e pelle opaca.

“Da quando uso questo siero alla vitamina C, ho notato che le mie rughe intorno agli occhi e alla fronte si sono notevolmente ridotte”, ha scritto un acquirente.

Molti recensori spiegano di aver iniziato a vedere i risultati già sette giorni dopo il primo utilizzo. Un altro cliente ha detto: “La mia pelle appare già più luminosa e levigata – e uso il siero solo da una settimana. Anche le mie rughe profonde sono ridotte. Ho appena ordinato altri due flaconi come riserva”.

