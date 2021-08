Emma Watson ha un suo prodotto di bellezza di riferimento tra gli alleati di bellezza della sua skincare. Parliamo di Sukin Original Hydrating Mist Toner, un tonico australiano ideale per per tutti i tipi di pelle.

Lo spray rinfrescante lenisce e idrata con ingredienti completamente quali acqua di rose, camomilla e glicerina. Può essere usato come stimolante al mattino prima o dopo la pulizia, nonché come spray fissante. Chiunque abbia la pelle secca può tenerne uno in borsa e idratarsi rapidamente tutto il giorno senza rovinarsi il trucco.

Sukin ritiene che gli ingredienti più potenti ed efficaci per la cura della pelle e dei capelli provengano proprio dalla natura. Sembra che negli Stati ne sia venduta una bottiglia ogni 40 secondi. Non male. Alcune acquirenti ritengono che l’acquisto sia stata “la decisione migliore” che abbiano preso durante tutto l’anno. Non è certo un caso se Emma Watson non può farne a meno.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Non solo i preferiti di Emma Watson. Victoria Beckham adora una crema idratante per pelli secche del brand Weleda. Si tratta di Skin Food, ideale per chi vuole dire addio anche alle screpolature post esposizione solare. Anche Julia Roberts la usa, in modo specifico per le mani.

Kate Middleton ha un suo prodotto di riferimento quando deve mettere ko i segni del tempo. Parliamo di Biotulin Supreme Skin Gel, che ha un effetto rassodante immediato. Uno dei componenti principali di Biotulin è lo spilantolo, anestetico locale ricavato dall’estratto della pianta Acmella Oleracea (crescione di Para). Il gel riduce la contrazione muscolare e distendere i lineamenti del viso. Le piccole rughe, soprattutto intorno agli occhi e tra le sopracciglia, scompaiono.

La duchessa di Cambridge ha consigliato questo prodotto anche all’ex first lady Michelle Obama. Possiamo quindi essere certe della sua efficacia sulla pelle.

