Victoria Beckham ha un suo prodotto di bellezza di riferimento per fissare l’abbronzatura estiva.

La stilista britannica è una fan di un prodotto di punta del brand Weleda.

Parliamo di Skin Food, una crema multifunzione specifica per trattare le aree secche di viso, mani, piedi e gomiti.

Il prodotto è formulato con ingredienti bio, accuratamente selezionati.

Ideale per riparare la pelle screpolata, calmare le irritazioni e donare, fin dalla prima applicazione, idratazione e morbidezza.

Victoria Beckham usa Weleda Skin Food anche per rendere più duraturo il suo colorito post abbronzatura.

In un video su Instagram nel 2019, ha rivelato che la crema:

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero, davvero spessa e adoro come si sente su tutto il corpo. È davvero un ottimo prodotto”.

Victoria ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“La formula è così densa e burrosa. Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare, e copro tutto il mio corpo”.

“Suppongo che ad alcune persone potrebbe non piacere l’untuosità, ma mi aiuta a mantenere l’abbronzatura”.

Anche Julia Roberts usa regolarmente questa crema.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato la star a InStyle.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

In un’ntervista con Today, Sarah Jessica Parker ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile.

Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

“È incredibile”, ha detto Sarah Jessica Parker. “È l’unica crema idratante che uso da sempre”.

Penélope Cruz usa invece Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme, amato anche da Lily Collins.