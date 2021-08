Quando si tratta di cura delle pelle, creme e patch occhi contro occhiaie, borse e stanchezza possono risultare spesso deludenti. Quando mi è capitato di provare un nuovo prodotto per la pelle specifico contro occhiaie e gonfiore, raramente ho visto dei benefici. Questo, fino a quando non ho iniziato a usare i patch occhi decongestionanti Ban-Jjak di Ondo, il nuovo marchio di Lilin Yang, imprenditrice di bellezza, fondatrice e co-proprietaria di Miin Korean Cosmetics.

Un mix speciale di ingredienti benefici

Questi patch occhi decongestionanti sono ricchi di sostanze benefiche. Contengono il 5% di estratto di tè verde della Cina meridionale. Un ingrediente speciale, ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere la pelle dai radicali liberi. Inoltre, contengono glicerina, per idratare l’area e mantenere l’umidità sigillata. E niacinamide, calmante e altamente illuminante. Hanno anche 1% di caffeina, uno degli ingredienti più rivitalizzanti ed energizzanti della natura. La caffeina può aiutare a migliorare la microcircolazione del sangue nella zona, riducendo l’infiammazione e il gonfiore. Infine, contengono anche estratto di zenzero per lenire e calmare, vitamina E, acido ialuronico e allantoina.

Questo mix di ingredienti rende i patch occhi di Ondo dei potenti decongestionanti, perfetti per la tua delicata zona degli occhi. Sono super idratanti e, inoltre, illuminano lo sguardo.

I patch occhi decongestionanti illuminano lo sguardo in pochi minuti

Da quando li ho provati per la prima volta, non posso più farne a meno. Ogni volta che dormo poco o male, mi affido sempre ai patch occhi di Ondo per far sembrare che non mi sia girata e rigirata nel letto tutta la notte. Inoltre, mi piace il fatto che sembra quasi una sorta di cura della pelle e prodotto make-up due in uno. Questo perché rende il mio contorno occhi così liscio e luminoso che sembra quasi che io abbia messo il correttore. E’ l’unico prodotto per gli occhi che uso e, grazie alle sue capacità multitasking, l’unico di cui ho bisogno.

Infine, sono adatti a tutti i tipi di pelle, anche a quelle sensibili, dato che non contengono alcun profumo e nemmeno oli essenziali.

Se hai quasi rinunciato alle creme per gli occhi, potresti voler riconsiderare l’idea: i patch decongestionanti Ban-Jjak di Ondo potrebbero essere proprio quello di cui i tuoi occhi avevano bisogno.