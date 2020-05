Se vuoi metterti a dieta, il mese di maggio può essere una buona occasione per depurare l’organismo e perdere un paio di chili.

Le belle giornate e l’allentamento del lockdown ti permettono di godere di sane passeggiate al parco (sempre con le dovute cautele e seguendo le direttive del governo).

Non solo. A maggio possiamo approfittare dell’incredibile mix di cibi di stagione salutari e gustosi, perfetti per una dieta sana.

Scegliendo i cibi giusti, riuscirai a perdere fino a 2 chili in un mese in modo sano, sentendoti subito più in forma e soprattutto meno stanca.

La natura ci offre, nel mese di maggio, una macedonia di frutta e verdura ricca di proprietà benefiche.

Tra le verdure di stagione troviamo

Asparagi: drenanti e poveri di calorie, gli asparagi sono anche molto gustosi e perfetti da abbinare a secondi piatti di carne o pesce. Un toccasana per la nostra dieta di stagione.

Contengono moltissime saponine e flavonoidi, che hanno come proprietà principale quella di stimolare l’attività dei reni. Per questo motivo gli asparagi risultano perfetti per alleviare i sintomi di infezioni urinario e combattere la formazione di calcoli renali.

Gli asparagi ci aiutano a prevenire e combattere moltissime malattie, patologie e fattori di rischio.

Sono inoltre ricchi di vitamine A e B.

Piselli: oltre ad essere ipocalorici, i piselli sono ricchi di proteine e importanti per combattere il senso di spossatezza tipico di questa stagione.

I piselli ti daranno la giusta energia per allenarvi in palestra o al parco.

Sono ricchi di vitamina B1 e vitamina A, ma anche di fosforo, potassio, sodio, magnesio e ferro.

Fave: tipiche del mese di maggio, le fave sono ricche di vitamina B, utile al funzionamento del sistema nervoso. Aiutano inoltre l’intestino a lavorare nel modo corretto. Da inserire nella tua dieta per una sferzata di nutrienti e di gusto.

Dieta depurativa: 8 cibi ricchi di acqua per drenare i liquidi

Oltre a queste verdure tipiche di stagione, non scordate di fare il pieno anche di finocchi, radicchio, cicoria, ravanelli, una vera esplosione di vitamine e sali minerali.

Dieta di stagione, la frutta di maggio

Nespole: tipiche del mese di maggio, le nespole sono ricchissime di vitamina C, calcio e carboidrati.

Dalle proprietà astringenti per l’intestino soprattutto se mangiata ancora acerba. Al contrario se mangiata molto matura acquista proprietà fortemente lassative.

Fragole: a maggio le fragole danno il loro meglio e diventano una miniera di proprietà benediche.

Ricche di acqua sono perfette per idratare il nostro organismo e per stimolare il metabolismo.

Sono anche una ottima fonte di fibre e vitamina C e potassio, aiutano la digestione e sono degli antiossidanti naturali

Ciliegie: dal colore rosso intenso, la ciliegia è uno dei frutti più apprezzati di questa stagione.

Oltre ad essere un antidolorifico naturale, la ciliegia contiene una discreta quantità di vitamina A e C.

E’ particolarmente dissetante durante la stagione calda in quanto contiene molti sali minerali ma allo stesso tempo ha proprietà diuretiche, lassative e per finire depurative.

Foto in evidenza by Louis Hansel @shotsoflouis on Unsplash