ROMA – Per depurare l’organismo dopo gli stravizi di Pasqua possiamo affidarci ad una dieta detox, ricca di acqua e nutrienti, che ci aiuti a sgonfiarci e a tornare in forma. Oltre a seguire una alimentazione povera di sodio e calorie e ricca di cibi sani, non va sottovalutato il potere delle erbe e piante aromatiche, che vantano principi attivi in grado di aiutarci a regolare il peso corporeo in caso di dieta. Associate a un regime alimentare controllato e 2 litri d’acqua al giorno, queste piante depurano l’organismo in modo naturale.

Prezzemolo: le erbe aromatiche più utilizzate nella cucina di tutti i giorni, la quantità assunta durante i pasti è tuttavia minima. Le radici e le parti aeree di questa pianta vantano proprietà purificanti, svolgendo un’importante azione diuretica e drenante, utile per eliminare i liquidi in eccesso e ripulire l’organismo. Contribuisce, inoltre, a mantenere i reni liberi da impurità ed a proteggere il tratto urinario dalle infezioni. Grazie a queste sue proprietà, il prezzemolo costituisce un elemento importante in molte diete, accelerando la perdita di peso dovuta alla ritenzione liquida.

Alloro: le sue foglie scure e profumate trovano largo utilizzo in molte ricette tipiche della nostra cucina, per guarnire numerose pietanze di carne e non solo. Ma forse non tutti sanno che l’alloro è una delle erbe aromatiche più ricche di oli essenziali come il cineolo, il geraniolo ed il limonene, che favoriscono la diuresi ed il dimagrimento. Vanta, inoltre, un effetto sgonfiante, utile nella lotta al peso in eccesso. Tre tazze di infuso di alloro con un pizzico di cannella per potenziarne gli effetti costituiscono un ottimo supporto al dimagrimento, sebbene questo rimedio sia sconsigliato alle donne in gravidanza, ai più piccoli ed alle persone affette da ulcera o sindrome del colon irritabile.

Melissa: nota soprattutto per i suoi effetti rilassanti e per la sua efficacia contro lo stress, ha anche proprietà drenanti e sgonfianti. E proprio il suo potere distensivo è la chiave della sua efficacia nel dimagrire: al contrario di molti prodotti definiti stimolanti, la melissa è una delle erbe aromatiche che maggiormente rilassa e placa lo stress, contrastando gli attacchi di fame nervosa, facilitando l’adozione di un adeguato regime alimentare ed una nutrizione più sana e non sregolata.

Cardamomo: ampiamente utilizzato nella cucina indiana, il cardamomo è una pianta che fornisce ai piatti un gusto tra il dolce ed il piccante, che sta trovando un consenso sempre più ampio anche sulle nostre tavole. Oltre a conferire brio alle nostre preparazioni, il cardamomo è anche uno degli aiuti più potenti ed efficaci nella lotta al peso in eccesso, grazie alle sue molteplici virtù: le sue proprietà termogeniche favoriscono l’aumento della temperatura corporea e rendono il metabolismo più veloce, migliorando al tempo stesso l’abilità del corpo nel bruciare i grassi. Il cardamomo, inoltre, accresce la tolleranza al glucosio, migliora la digestione e protegge lo stomaco da eventuali disturbi. Come se ciò non bastasse, questa versatile pianta contrasta l’insorgere del diabete, migliora la circolazione ed elimina le tossine in eccesso. Un vero toccasana e può essere integrato in maniera efficace in una dieta dimagrante.

Timo: comunemente usato per aromatizzare ed insaporire numerosi piatti, specie la carne, il timo ha proprietà antisettiche ed antidolorifiche, apportando effetti benefici sul tratto respiratorio. Quest’erba costituisce un ottimo rimedio al senso di gonfiore e contribuisce in modo del tutto naturale all’eliminazione del grasso dalle regioni addominali.