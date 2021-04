Una crema idratante che migliora l’aspetto della pelle in pochissimi giorni. Quando senti che la tua pelle ha bisogno di cure, l’ultima cosa che vuoi fare è affidarti a prodotti sperimentali che potrebbero finire per farti più male che bene. A volte, un ritorno alle base (come detergente, crema idratante e crema solare) è proprio ciò di cui hai bisogno. Chi la usa da tempo, definisce la crema idratante Ultra Facial Cream di Kiehl’s una vera e propria salvezza per la pelle che ha bisogno di idratazione e luminosità.

Non è solo una questione di pubblicità. Questa crema idratante è rinomata per essere davvero efficace. Sul sito di Douglas, sono centinaia le recensioni entusiaste. “Crema ricca ma che si assorbe e non lascia il viso unto o appiccicoso” scrive un acquirente. “Ottima sia come base makeup che come crema notte (versione senza SPF), essendo priva di profumo non irrita la pelle”.

Formulata con ingredienti nutrienti come squalano, olio di avocado, olio di albicocca e olio di mandorle dolci, la crema idratante è progettata per rendere la pelle da due a tre volte più idratata fino a 24 ore. Questa crema contiene glicoproteina glaciale, che proviene dai ghiacciai marini reali. Un ingrediente chiave che aiuta a proteggere la pelle dalla secchezza, anche in climi estremi.

Io l’ho provata e posso confermare che fa proprio questo, Mantiene la mia pelle idratata e luminosa anche in un clima secco.

La consistenza è una qualità chiave in qualsiasi crema idratante: a nessuno piace la sensazione di pelle unta e oleosa. Ma con la crema di Kiehl’s puoi stare tranquillo perché seppur super idratante è ultra leggera, e lascerà sul tuo viso una sensazione morbida e setosa. Si assorbe rapidamente e penetra alla perfezione, perfetta da indossare anche come base trucco. La mia pelle appare idratata e luminosa dopo ogni applicazione e posso anche usarla in sicurezza, sapendo che è priva di parabeni, solfati e ftalati.

Un altro recensore scrive: “Questa crema mi piace molto, la uso sia la mattina che la sera e per una pelle mista/secca come la mia è perfetta. Come risultato si ha una pelle morbida, idratata e luminosa. È indicata anche per le pelli più giovani. Ha una texture molto leggera e si assorbe in un attimo. Mantiene la pelle idratata ed ha un profumo molto buono”.

“Ho acquistato questo prodotto da poche settimane ma devo dire che i risultati a livello di idratazione sono eccellenti. Utilizzo la crema come base prima di stendere il fondotinta e alla sera quando mi strucco trovo la pelle morbida”.

Altri acquirenti dichiarano che questa crema idratante è la perfetta alternativa a prodotti molto più costosi. In effetti, puoi acquistare ora sul sito di Douglas il formato da 50ml in offerta a circa 22 euro. Non male per chi vuole prodotti di qualità senza dover spendere una fortuna.