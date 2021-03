Una crema solare con ingredienti botanici che, oltre a proteggere dai raggi UV, copre anche fastidiosi brufoli e imperfezioni. Chiedi a quasi tutti i dermatologi e ti diranno: indossare la protezione solare è una delle mosse più importanti che puoi fare per la tua pelle. I raggi UV contribuiscono alla formazione di rughe, macchie scure e altri segni di invecchiamento precoce. Per proteggere la tua pelle dai danni del sole, dovresti indossare SPF ogni giorno, e sì, anche durante l’inverno.

Tuttavia, riuscire a trovare la crema solare perfetta sembra essere arduo. Alcune non hanno un buon odore, altre lasciano sensazione di unto e patine bianche. Molte rendono immettibile il make-up. La chiave è trovare una formula di protezione solare più moderna non abbia nessuno di questi “effetti collaterali”. E, perché no, magari fungere anche da base trucco.

Ebbene, migliaia di acquirenti di Amazon USA sono entusiasti di una crema solare colorata che non solo previene le scottature, ma copre anche brufoli, linee sottili, rughe e macchie dell’età. Questa protezione è talmente buona che molti recensori sostengono di aver deciso di abbandonare qualsiasi altra crema solare e preferire questa.

Stiamo parlando della crema solare Botanical Australian Gold SPF 50, che protegge dai dannosi raggi UVA e UVB e fornisce una copertura opaca leggera. La sua formula leggera e resistente all’acqua dura fino a 80 minuti ed è leggera come la seta, secondo i recensori.

CORTESIA AUSTRALIAN GOLD

La forza di questa crema solare

Questa crema solare è formulata con alghe rosse per l’idratazione, eucalipto per prevenire gli sfoghi e prugna kakadu per combattere i segni dell’invecchiamento. Chi la usa, dice che questo prodotto ricco di antiossidanti lascia un profumo “come di spiaggia” e conferisce al viso una luminosità dall’aspetto naturale. Nella sezione commenti di Amazon USA, chiamano questa protezione solare “la perfezione in una bottiglia” che è all’altezza di marchi come La Roche Posay e Supergoop.

Australian Gold Botanical Line racchiude una collezione di protezioni solari non chimiche formulate con ingredienti botanici. Offre una protezione naturale e di qualità, prevenendo le scottature e contrastando la formazione di rughe e i segni del tempo precoci. Sono prodotti ipoallergenici e dermatologicamente testati, senza parabeni, ftalati e solfati.

Regala una finitura cipriata opaca, mai lucida. Inoltre non unge e si assorbe rapidamente.

Se da sempre hai una relazione di amore-odio con la protezione solare, la crema solare botanica Australian Gold SPF 50 potrebbe finalmente porre fine alla tua battaglia.