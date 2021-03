Sei convinto che non possa esistere una crema contorno occhi che idrata e attenua il gonfiore in pochi giorni? Ebbene dovrai ricrederti perché questa crema esiste e sfrutta l’acqua di cocco, le cellule staminali della frutta e la vitamina C per esercitare quella che gli acquirenti chiamano “pura magia” sulla propria pelle. Secondo centinaia di recensioni sul sito di Amazon USA, la crema contorno occhi Coconut Water Eye Lift Cream di Andalou Naturals è la risposta a occhiaie e linee sottili. Non solo: questa crema contorno occhi costa meno di 18 euro.

La formula rinfrescante di questa crema a prezzo accessibile lenisce istantaneamente la secchezza sotto gli occhi, illumina gli occhi, riduce le occhiaie e minimizza linee sottili e rughette. La lista degli ingredienti comprende tanti antiossidanti. Sono proprio loro a rendere questo prodotto così efficace: l’aloe vera rafforza la barriera contro l’umidità della zona delicata, il fico d’india calma arrossamenti e irritazioni e la caffeina e l’acqua di cocco eliminano occhiaie e borse sotto gli occhi. Ancora meglio, tutti gli ingredienti sono di origine sostenibile, cruelty free, senza glutine e no OGM.

CORTESIA ANDALOU NATURALS

Su Amazon USA, molti clienti fanno affidamento da anni a questa crema contorno occhi per tenere sotto controllo questa zona delicata del viso. I recensori mano la sensazione non grassa e leggera che lascia la crema. Un prodotto che non irrita e che dona un aspetto tonico e luminoso. Un acquirente ha notato “meno rossore, secchezza e desquamazione” intorno agli occhi da quando ha inserito questo prodotto nella propria routine.

“La uso ogni mattina per ridurre il gonfiore e le rughe”, ha scritto un recensore. “Non l’ho usata per un po’ e mi è mancata molto. Questa crema contorno occhi poco costosa è quasi come un siero. Funziona meglio dei marchi di fascia alta e costosi. Ho provato dozzine e dozzine di creme per gli occhi a tutti i prezzi. È davvero uno dei migliori prodotti di bellezza da farmacia”.

Questa crema è disponibile in Italia sul sito iHerb, dove puoi acquistarla a meno di 18 euro.