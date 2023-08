La Cassazione ha emesso una sentenza di rilevanza significativa, stabilendo che la vendita di bottiglie d’acqua di plastica esposte al sole e al calore costituisce un reato, poiché può potenzialmente mettere a rischio la salute dei consumatori. Questa decisione pone l’accento sull’importanza della corretta conservazione degli alimenti e delle bevande, soprattutto quando si tratta di prodotti destinati al consumo umano.

La sentenza

La sentenza in questione riguardava il caso di una titolare di un locale commerciale che teneva all’esterno del suo punto vendita nove bancali di bottiglie di plastica contenenti acqua minerale. I giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna per il reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. La motivazione principale di questa decisione risiede nel fatto che l’esposizione delle bottiglie di plastica al sole e al calore può innescare reazioni chimiche che potenzialmente alterano sia i contenitori che il contenuto, rendendo l’acqua potenzialmente dannosa per la salute dei consumatori.

La corretta conservazione degli alimenti

L’importanza della corretta conservazione degli alimenti è stata sottolineata dai giudici, che hanno rilevato che l’esposizione anche parziale dei prodotti alimentari alle condizioni atmosferiche esterne può costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Questo rischio deriva dalla possibilità di alterazioni chimiche che possono compromettere la sicurezza e la salubrità degli alimenti stessi.

In base alla sentenza della Cassazione, il commerciante che vende bottiglie d’acqua minerale esposte in modo improprio al sole rischia sanzioni significative. Queste sanzioni possono includere sia un’ammenda pecuniaria che, in alternativa, l’arresto. Nel caso specifico, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, oltre alle spese legali. Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori 3.000 euro di spese per aver tentato il ricorso nonostante fosse prevedibile che la Cassazione confermasse la condanna.

Questa sentenza rappresenta un avvertimento per i commercianti e i venditori di prodotti alimentari, sottolineando l’importanza di garantire la corretta conservazione e manipolazione degli alimenti e delle bevande destinate al consumo umano. La tutela della salute dei consumatori deve essere una priorità assoluta, e la giustizia sta facendo la sua parte nel garantire che standard elevati vengano rispettati nel settore alimentare.