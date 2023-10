Le 10 destinazioni più sostenibili del 2024 secondo Lonely Planet

Il modo in cui viaggiamo sta subendo una rivoluzione, e il turismo sostenibile è al centro di questa trasformazione. Lonely Planet ha stilato la lista delle 10 destinazioni più sostenibili del 2024, dimostrando che esplorare il mondo può essere non solo affascinante, ma anche rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

1. Spagna, Europa: La Sostenibilità va oltre le Mete Iconiche

Pur essendo una delle mete più popolari al mondo, la Spagna sta compiendo progressi significativi per incentivare il turismo fuori stagione e promuovere destinazioni meno conosciute. Madrid, Barcellona e Siviglia lasciano spazio alle regioni meno esplorate come le Asturie, l’Estremadura e la Cantabria. Iniziative come nuove piste ciclabili, bus elettrici e alloggi eco-compatibili rendono il viaggio non solo sostenibile ma anche autenticamente coinvolgente.

2. Ecuador, Sud America: Conservazione e Turismo Responsabile

L’Ecuador, custode di foreste pluviali e vulcani attivi, adotta politiche di turismo responsabile. Limiti al numero di visitatori, ecolodge alimentati ad energia solare e riserve marine dimostrano l’impegno verso la conservazione. L’introduzione del visto per nomadi digitali offre una nuova prospettiva per esplorare questo tesoro ecologico.

3. Patagonia, Argentina & Cile: “Rewilding” e Nuove Prospettive

Con nuovi sentieri, parchi ampliati e progetti ambiziosi di “rewilding”, la Patagonia attrae gli amanti della natura. Progetti come il Planetario nel Parco Nazionale della Patagonia e la reintroduzione di specie in pericolo di estinzione in Cile mostrano l’impegno per un turismo sostenibile e la conservazione dell’ecosistema.

4. Groenlandia, Europa: Nuove Frontiere dell’Esplorazione Sostenibile

La Groenlandia, con la sua vastità glaciale, diventa più accessibile grazie all’apertura di due nuovi aeroporti internazionali. L’aurora boreale e l’avventura di accamparsi sulla calotta glaciale la rendono una destinazione unica. L’isola abbraccia l’esplorazione sostenibile, promuovendo un turismo rispettoso dell’ambiente.

5. Galles, Europa: Sostenibilità Legislativa e Nuove Frontiere Ferroviarie

Il Galles si distingue come uno dei primi paesi a legislarne la sostenibilità. Un rinnovamento ferroviario ecologico offre nuove opportunità di esplorare, con il Parco Nazionale di Pembrokeshire che diventa più accessibile grazie a nuove stazioni ferroviarie. L’antica fattoria Dr Beynon’s Bug Farm e le pratiche sostenibili testimoniano l’impegno ecologico.

6. Caminho Português de Santiago, Portogallo: Un Viaggio tra Storia e Spiritualità

Il Caminho Português de Santiago è più di un percorso di pellegrinaggio; è un affascinante viaggio tra Portogallo e Spagna. Offre l’opportunità di esplorare locande locali, assaporare cucina tradizionale e visitare città lontane dal turismo di massa, incoraggiando un turismo rispettoso della cultura e della storia.

7. Palau, Australia & Pacifico: Sotto il Segno del Turismo e della Conservazione

Palau, piccola nazione del Pacifico, si erge come esempio di turismo sostenibile e conservazione marina. La prima rete di aree marine protette del mondo e l’app “Ol’au Palau” integrano tecnologia e conservazione, motivando i visitatori a fare scelte ecocompatibili. Palau offre esperienze uniche a chi abbraccia un turismo responsabile.

8. Hokkaidō, Giappone: Tra Cultura Ainu e Sostenibilità Ambientale

Hokkaidō, oltre ad essere un paradiso per gli sport invernali, abbraccia attività e alloggi ecologici. La rinascita culturale degli Ainu, popolazione indigena, offre un’immersione nelle tradizioni attraverso teatri e centri culturali. Hokkaidō si orienta verso alloggi e attività eco-compatibili, preservando la sua natura unica.

9. Baltic Trails, Paesi Baltici: Meditazione tra Paesaggi e Storia

I Baltic Trails, attraversando Estonia, Lettonia e Lituania, offrono una pratica meditativa tra foreste, coste e laghi. Oltre ai panorami mozzafiato, i visitatori esplorano villaggi e città storiche, abbracciando la tranquillità e la bellezza di questa regione.

10. Sudafrica, Africa: Biodiversità e Impegno nella Conservazione

Il Sudafrica, noto come “la nazione dell’arcobaleno”, fonde biodiversità, cultura e storia. Con paesaggi mozzafiato come il Parco Nazionale Kruger e iniziative di turismo sostenibile, offre un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente. Ecolodge e riserve private emergono come pionieri del lusso sostenibile.

In ogni angolo del mondo, da paesaggi mozzafiato a culture uniche, il turismo sostenibile apre porte a nuove esperienze. Viaggiare in modo responsabile garantisce che queste destinazioni rimangano intatte, pronte per essere esplorate dalle future generazioni.

In foto: Cudillero, ASTURIE, Spagna.