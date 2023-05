Formentera, l’isola più piccola e più green delle Baleari, è una meta davvero unica in tutte le stagioni. In estate è una delle destinazioni più amate dai veri amanti della vita di mare grazie alle sue spiagge di sabbia bianca circondate da acque turchesi, i panorami mozzafiato, i tramonti suggestivi e naturalmente i colori brillanti della macchia mediterranea lungo i suoi percorsi verdi. Ecco una breve guida alle 5 baie e calette meno battute per vivere l’isola e godersi il suo mare in tranquillità.

Molí Marroig, piccolo angolo di paradiso silenzioso

Si parte dalla zona nord dell’isola, e più precisamente tra la spiaggia di Ses Illetes e la spiaggia di Es Caval de’n Borrás. Molí Marroig è una piccola gemma incastonata sulla costa più vivace di Formentera. La caletta è caratterizzata da un terreno particolarmente roccioso che la rende poco frequentata dal più dei turisti, ma perfetta per godersi il suono del mare e il sole tiepido in totale relax, a cui si accede da una passerella in legno che si affaccia direttamente sull’acqua cristallina del mare.

Cavall d’en Borras e Cala Savina, due perle circondate dalla natura incontaminata

Rimanendo nella parte nord dell’isola, un’altra zona poco frequentata è quella del porto di La Savina, con le due spiaggette di Cavall d’en Borras e Cala Savina, che sono l’una il proseguimento naturale dell’altra. Si tratta di due piccole calette riparate dalle dune che le dividono dalle Saline con un bellissimo mare verde dal fondale basso e sabbioso ottimo per concedersi una nuotata rilassante, e caratterizzate da finissima sabbia bianca. Prima di arrivare alla spiaggia si attraversa una zona ricca di pini, che garantiscono ristoro ed ombra nelle ore più calde della giornata.

Es Ram, un tesoro nascosto quasi inaccessibile

Fra le spiagge meno conosciute e più belle di Formentera, non può di certo mancare Es Ram. Spostandoci a sud dell’isola, infatti, incastonata tra le spiagge di La Mola e Migjor, questa caletta è piuttosto difficile da raggiungere ma non impossibile, soprattutto considerando che la ricompensa è il panorama marino mozzafiato che questa regala alla vista. Es Ram è un paradiso di tranquillità, perfetta per un bagno nelle sue magnifiche acque turchesi ma anche per praticare lo snorkeling, grazie alla spiaggia rocciosa e al fondale sabbioso che soddisferanno proprio tutti.

Le insenature di Es Caló, per un mare dal gusto autentico

Es Caló è un piccolo villaggio di pescatori posizionato alla base dell’altopiano de La Mola e si caratterizza per le sue tipiche rimesse di legno che proteggono le piccole imbarcazioni dall’acqua salata, dichiarate luogo di interesse culturale nel 2002. Qui, la costa nasconde diverse piccole insenature, ideali per una nuotata nelle acque profonde della zona contraddistinte da una sorprendente tonalità di blu donata dai minerali nelle rocce che riflettono la luce. Fra le più suggestive c’è sicuramente Es Caló de Mort, una piccola caletta dalle dimensioni che variano a seconda delle maree, in cui possono sostare pochissime persone, ma che merita davvero una visita per immergersi nelle sue acque limpide.