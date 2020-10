Che sia per una questione di salute o per rientrare in quel vecchio paio di jeans, a un certo punto della vita la maggior parte delle persone deciderà di voler dimagrire. Ma con l’arrivo dell’autunno e delle temperature fredde, è molto facile passare i pomeriggi seduti sul divano a vedere Netflix con una fetta di torta in mano.

La motivazione per riuscire a mettere da parte il piumone e andare in palestra può essere debole. Tuttavia ci sono altri modi per raggiungere i tuoi obiettivi e dimagrire anche in inverno. E con la minaccia dietro l’angolo di una seconda ondata di Coronavirus, non c’è mai stato un momento più importante per perdere peso.

Julia Westgarth, capo del programma di WW (ex Weight Watchers) ha condiviso sei modi con cui puoi dimagrire e mantenerti in salute anche in inverno.

Trova la tua community, sarà più facile dimagrire

Per molte persone, avere un forte sostegno da una community è essenziale per tenere alta la motivazione e mantenere abitudini sane. Potrebbe trattarsi di famigliari o di amici, ma anche di un gruppo online che ha lo stesso obiettivo di voler dimagrire.

Monitora le tue giornate

La ricerca ci ha dimostrato che tenere traccia del nostro peso, di cosa mangiamo e come ci teniamo attivi durante il giorno è un modo efficace per mantenerci in salute a lungo termine. Inoltre, è un ottimo modo per tenerti sotto controllo e vedere come stanno andando le cose.

Pensa al monitoraggio di te stesso non come qualcosa di negativo, piuttosto come uno strumento che ti aiuti ad aumentare la consapevolezza sul tuo stile di vita.

Se tieni traccia delle tue giornate in modo flessibile (anziché concentrarti su ogni piccolo passo o boccone di cibo), monitorerai te stesso in modo più coerente. Quindi trova i metodi che funzionano per te, come scattare foto divertenti del tuo cibo o con delle note vocali quotidiane.

Accetta la situazione

Concentrarsi esclusivamente su ciò che c’è di negativo non aiuta a dimagrire. Ad esempio, cerca di smetterla di dirti che non farai mai progressi. Questo ti renderà più frustrato e non cambierà il risultato. Prova invece ad accettare le cose che non vanno bene di te e trova alternative.

Per esempio, se proprio non ami andare in palestra, puoi cercare un corso online da fare a casa che ti occupi non più di mezz’ora al giorno. Ormai sono moltissimi i personal trainer che offrono, anche gratis, validissimi corsi fitness online.

Ragiona a lungo termine

C’è un’ovvia e immediata necessità di trovare modi nuovi e diversi per mantenerci in carreggiata. Ma usa questa necessità come un’opportunità per introdurre abitudini che si adatteranno perfettamente alla tua vita a lungo termine. Questo potrebbe essere aderire a un corso di yoga online prima del lavoro o assicurarti di fare una colazione sana.

Stabilire nuove abitudini può richiedere tempo. Quindi, iniziando già da ora, raggiungerai i tuoi obiettivi più rapidamente che se aspetti fino ai buoni propositi del nuovo anno.

Ricorda che non esiste un modo “giusto” per dimagrire

Il tuo modo è il modo giusto e non esiste un approccio valido per tutti nel viaggio verso la salute e il dimagrimento. Sii attivo e proattivo utilizzando i metodi che ti fanno sentire bene e ti fanno pensare positivo.

Hai sempre programmarti di allenarti la sera ma, puntualmente, cedi al divano dopo una giornata di lavoro? Prova ad allenarti la mattina presto o all’ora di pranzo. Ti ritrovi ad avere fame tra i pasti? Prova a mangiare di meno ma più spesso. È facile dire “questo non funzionerà su di me”, ma non lo saprai finché non ci proverai.