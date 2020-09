Se sei a dieta con l’obiettivo di perdere peso, avrai notato momenti in cui noterai che hai momenti in cui ti manca l’energia. Il motivo è perché spesso scegliamo cibi con poche calorie e questi non sempre ci forniscono l’energia necessaria per affrontare la giornata.

Per questo motivo gli esperti di nutrizione insistono perché ci si rivolga a un nutrizionista o dietologo per organizzare una dieta settimanale completa.

Questi piani alimentari sono solitamente progettati per fornire tutti i nutrienti necessari, con meno calorie in modo da favorire il dimagrimento ed evitare la sensazione di stanchezza dovuta a una dieta mal programmata.

In ogni caso, se ti rimangono solo un paio di chili da perdere e hai deciso di metterti a dieta cercando di eliminare le calorie in eccesso, prendi nota di alcuni alimenti di cui non dovresti fare a meno.

Ti forniscono energia, ti fanno sentire sazio e ti aiutano a controllare il dimagrimento.

Uova

L’uovo è un ottimo esempio di alimento ad alto valore nutritivo, che ti soddisfa, ti dà energia e, inoltre, non fa ingrassare. Un uovo da 100 grammi fornisce poco più di 150 calorie.

E non aver paura del colesterolo. Nonostante la cattiva reputazione che lo precede da anni, gli esperti sottolineano che mangiare uova nelle giuste dosi, non aumenta i colesterolo. Ovviamente, se inserito nell’ambito di una dieta sana e varia e che includa l’esercizio fisico.

Dieta, non bandire la carne

Come le uova, la carne o il pesce sono alimenti ricchi di proteine. Le proteine non devono mai mancare nella dieta in quanto rimangono più a lungo nello stomaco, facendoti sentire più sazio più a lungo.

La carne rossa è una buona fonte di energia (circa 200 calorie per 100 grammi) ed è ricca di vitamine e sali minerali come il ferro.

Gli esperti consigliano comunque di non abusarne e di optare, preferibilmente, per carne magra (senza grassi) o pesce. Sono meno calorici, saziano e e ti aiutano a perdere peso.

Pane, tuo amico anche se sei a dieta

È uno dei primi alimenti che elimini dalla tua dieta se vuoi perdere peso, giusto? Bene, è un errore. Soprattutto se bandisci quello integrale.

Questo tipo di pane fornisce energia, soddisfa la tua voglia di carboidrati, è ricco di fibre e regola i livelli di glucosio nel sangue.

Come tutto, è importante non esagerare. Secondo gli esperti, se aggiungi a un pasto sano 50 gr di pane aggiungi circa 100 calorie. Niente di folle se controlli il resto del menu.

Banana

Se a metà mattina o metà pomeriggio ti senti a corto di energia, debole e affamato, mangia una banana. Una banana grande fornisce circa 100 calorie, una piccola, poco più di 55. E una media, sufficiente per soddisfarti, tra le 70 e le 80 calorie. Inoltre, è un frutto ricco di potassio, magnesio e acido folico, sostanze ottime per favorire la concentrazione.

Lenticchie, alleate della nostra dieta

Cosa può esserci di più energetico di un piatto di lenticchie? Questi legumi sono una fonte di carboidrati ad assorbimento lento. Ciò significa che il nostro corpo ha bisogno di più tempo per digerirli, lo svuotamento gastrico viene ritardato e ti sentirai più sazio più a lungo.

Un’altra nota positiva è che le lenticchie sono un cibo ipocalorico. 100 grammi forniscono solo 110 calorie. Quindi se prepari un piatto di lenticchie vegetali, senza aggiungere troppi grassi o condimenti, ti sarai assicurato un alimento altamente nutriente ed energetico e controllerai il tuo peso.

Mela

È un altro dei frutti con meno calorie. 100 grammi forniscono solo 52 calorie. È un alimento con molte fibre, soprattutto se lo mangi con la buccia. Questo fornirà energia senza alzare troppo gli zuccheri nel sangue. Inoltre, la mela è ottima per regolare il transito intestinale, combattere la stitichezza e proteggere la flora batterica.

Mandorle

Forniscono proteine ​​e grassi buoni che si prendono cura della tua salute cardiovascolare. Sono cibi calorici, quindi ti daranno una buona dose di energia, ma se li assumi con moderazione non rovineranno la tua dieta.

Una manciata di mandorle (circa 30 grammi) fornisce 160 calorie. Ma anche tante fibre e proteine, quindi non devi bandirle dal tuo spuntino sano.