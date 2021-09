Chi prima o chi dopo, quasi tutti siamo tornati alle nostre routine dopo le vacanze. E’ tempo di salutare le vacanze e recuperare le vecchie abitudini. Soprattutto, è giunta l’ora di tornare ad allenarsi dopo l’estate. Tra l’altro, è molto comune tornare dalle vacanze estive più gonfi o addirittura con qualche chilo in più. Quindi, è molto importante recuperare, oltre la dieta sana, anche la nostra routine di esercizi e tornare ad allenarsi dopo l’estate per perdere qualche chilo e mantenersi in forma per l’autunno.

Ritornare alla routine e tornare ad allenarsi dopo l’estate non è impresa facile. Con l’arrivo di settembre, è tempo di disfare le valigie e tornare a svegliarsi presto, agli orari e agli impegni. Questo è il momento tipico in cui, ogni anno, fissiamo obiettivi. Come il recupero della pratica abituale dell’esercizio fisico e una dieta sana.

Vediamo allora alcuni consigli per rendere più sopportabile questo ritorno alla routine e ritrovare la forma fisica dopo le vacanze.