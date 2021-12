Perché dovresti sempre includere i burpees nei tuoi allenamenti

Sempre più persone stanno scoprendo i burpees nella propria routine di allenamento, a vantaggio di tutta una serie di fattori. Si tratta infatti di un esercizio molto completo ad alta intensità che, secondo molti esperti di fitness, è importante incorporare nei tuoi allenamenti.

I burpees sono un tipo di esercizio multi-articolare che mira a far lavorare la maggior parte dei muscoli del corpo e, a sua volta, il lavoro metabolico. Questo esercizio è relativamente facile da eseguire, ma molto intenso e non abbiamo bisogno di più del peso del nostro corpo per eseguirlo. Vediamo allora alcuni motivi per cui dovresti tenere in considerazione per includere i burpees nella tua routine di allenamento.