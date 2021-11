Allenamento mattutino: dormi a sufficienza

La preparazione per un allenamento mattutino di successo inizia in realtà la sera prima. Se ti accorgi di essere stanco alla fine di ogni allenamento, e fai fatica ad affrontare la tua giornata, potresti non prepararti in modo efficace. Dovresti impegnarti a dormire almeno sette ore la notte prima di ogni allenamento.

Se seguirai una buona routine del sonno, la mattina ti sveglierai molto più riposato e sarai pronto ad affrontare il tuo allenamento mattutino.

Idratati prima dell’allenamento mattutino

Il tuo corpo ha bisogno di acqua per mantenersi sano. Questo è ancora più vero quando ti alleni, in quanto hai bisogno di reintegrare i liquidi, supportare il tuo sistema cardiovascolare e garantire che i tuoi muscoli possano funzionare al massimo delle prestazioni. Dovresti iniziare a idratare il corpo a sufficienza già dalla sera prima della sessione sportiva. Se infatti hai in programma un allenamento di mattina, non avrai abbastanza tempo per idratarti a sufficienza dal momento in cui ti svegli fino all’esercizio. Ciò significa che è fondamentale idratarti prima di andare a dormire.

Scegli il carburante pre-allenamento e post-allenamento in modo saggio

La scelta del carburante giusto, sia prima che dopo l’allenamento, può svolgere un ruolo importante nel mantenerti pieno di energia per tutto il giorno. Prima di un allenamento di mattina, mangia uno spuntino leggero o una bevanda che fornisce carboidrati, come per esempio una banana. Dopo l’allenamento, consuma proteine ​​per supportare la crescita muscolare e alcuni carboidrati per reintegrare le energie.

Allenamento mattutino, sii breve

La chiave per non perdere tutte le energie dopo un allenamento di mattina è puntare a una routine sportiva breve e dolce. Prova a focalizzare l’allenamento intorno a 30-40 minuti. Questo ti garantirà una routine efficace e non intaccherà le tue energie per il resto della giornata. Gli esperti di fitness consigliano di concentrarsi sull’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT),

Evita il sovrallenamento

Se gli allenamenti mattutini ti fanno sentire stanco per il resto della giornata, potresti semplicemente mettere a dura prova i tuoi muscoli troppo presto. Punta a esercizi a corpo libero e evita di sovraccaricare i tuoi muscoli. E ricorda, un allenamento dolce di 30 minuti tutti i giorni è sicuramente più efficace che una sessione sportiva esplosiva, fatta solo 2 volte a settimana.