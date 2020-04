Praticare yoga a casa durante la quarantena da coronavirus è diventata una necessità per migliaia di appassionati della pratica. In queste settimane di lockdown durante le quali abbiamo il dovere di stare a casa, dobbiamo trovare uno spazio della nostra abitazione per portare avanti l’allenamento.

Sono tanti i maestri che propongono gli insegnamenti sul web: vale la pena sfruttare le tante risorse che la Rete mettere a disposizione. Attenzione però a trovare chi è realmente esperto della disciplina, ovvero possibilmente insegnati certificati.

Shona Vertue, yoga teacher e persona trainer, nonché fenomeno su Instagram, con oltre 400mila follower, ha spiegato: “lo yoga (e le posizioni) sono state inventate molto tempo prima della nascita di Internet, quindi imparare online non è il massimo. Detto ciò, molti bravissimi maestri hanno imparato da autodidatti sui libri o praticando yoga a casa, quindi non è obbligatorio andare prima a lezione, potrebbe solo volerci un po’ più di tempo”.

Un activewear comodo e funzionale è indispensabile anche quando si decide di praticare yoga a casa. Servono abiti comodi ma non ingombranti. I leggings sono i primi alleati. Abbiamo trovato per esempio un completo Oysho ideato appositamente per la pratica. Comprende pantaloni compression a 39,90 euro, disponibili in 5 diversi colori. Abbinabili al reggiseno sportivo dello stesso modello cropped con elastici a 29,99 €.

Quale che sia il vostro outfit durante la quarantena da coronavirus, non rinunciate al movimento fra le mura domestiche. “Muoversi è importante per combattere le contratture muscolari e le acutizzazioni di problemi di artrosi, che vengono accentuati con l’immobilizzazione – ha spiegato il dott. Paolo Tenconi, medico e preparatore atletico – Per questo motivo consiglio di dividere i giorni della settimana in base al carico di lavoro e procedere in maniera graduale, riconoscendo i propri limiti”.