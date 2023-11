Vaccino anti influenzale alleato anche contro l’infarto

Il vaccino anti influenzale potrebbe essere non solo il tuo scudo contro i malanni stagionali, ma anche un prezioso alleato per la salute del tuo cuore. Un’analisi dettagliata su oltre 9.000 pazienti ha indicato che la vaccinazione antinfluenzale potrebbe contribuire a ridurre il rischio di infarto e le morti legate alle malattie cardiovascolari.

Vaccino anti influenzale alleato contro l’infarto, lo studio

I coordinatori dello studio, Fatemeh Omidi e Tala Sarmastzadeh della Shahid Beheshti University of Medical Sciences di Teheran, evidenziano il potenziale della vaccinazione antinfluenzale come strategia aggiuntiva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Tuttavia, sottolineano la necessità di ulteriori ricerche per comprendere appieno gli effetti osservati.

I dati analizzati includono studi condotti fino al primo agosto 2023 su un campione di 9.059 pazienti, di cui 4.529 hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale e 4.530 un placebo. Tra coloro che sono stati vaccinati, si è registrata una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari rispetto a coloro che hanno ricevuto il placebo (517 contro 621).

Se confermati, questi risultati potrebbero aprire la strada a una nuova raccomandazione: il vaccino antinfluenzale non solo come difesa contro l’influenza stagionale, ma anche come alleato nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Attualmente riconosciuto per la sua efficacia nella prevenzione dell’influenza, soprattutto negli anziani e nelle persone a rischio, il vaccino potrebbe diventare uno strumento cruciale nel ridurre gli impatti negativi di patologie cardiache come ipertensione, ischemia, fibrillazione atriale, ictus ed endocarditi.

La strada è ancora lunga

Tuttavia, la strada è ancora lunga. Diverse prospettive contrastanti esistono riguardo all’impatto della vaccinazione antinfluenzale sulle malattie cardiovascolari. Mentre alcuni studi osservazionali suggeriscono una correlazione favorevole, studi epidemiologici indicano un’efficacia limitata. Ulteriori ricerche saranno cruciali per consolidare questi risultati e delineare il ruolo esatto del vaccino nella promozione della salute cardiovascolare.

Mentre il vaccino contro l’influenza continua a dimostrare il suo valore nella prevenzione delle malattie stagionali, potrebbe presto guadagnarsi un nuovo status come difensore del cuore, offrendo una prospettiva promettente per un futuro più sano e protetto.