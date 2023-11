Quanti passi al giorno fare per ridurre infarto e ictus secondo uno studio

Camminare anche solo 2.700 passi al giorno, una lunghezza di circa 2 km, riduce la possibilità di morire giovani o di soffrire di infarto o ictus. Aggiungendone 8.700, si riduce il rischio fino al 60%. E’ quanto evidenzia uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. Per le malattie cardiovascolari, 7.126 passi al giorno sono stati collegati al maggiore calo del rischio, pari al 51%. L’attività fisica si conferma un pilastro della prevenzione a tutte le età, soprattutto in quella adulta. Per avere dei benefici non serve fare esclusivamente un’attività intensa perché anche quella moderata ha i suoi benefici.

Cosa emerge dallo studio

Lo studio, che ha coinvolto anche ricercatori nei Paesi Bassi, in Spagna e negli Stati Uniti, non ha rilevato alcuna differenza nel conteggio dei passi ideale tra uomini e donne. Un ritmo più veloce è però risultato associato a un rischio di mortalità ridotto, indipendentemente dal numero totale di passi giornalieri.

L’autore principale della ricerca, il professor Francisco Ortega, del dipartimento di educazione fisica e sport dell’Università di Granada, ha dichiarato: “Tradizionalmente, molte persone pensavano che dovessi raggiungere circa 10.000 passi al giorno per ottenere benefici per la salute, un’idea venuta dal Giappone nel 1960 ma non aveva basi scientifiche. Più passi non sono mai male. Il nostro studio ha dimostrato che anche 16.000 passi al giorno non rappresentano un rischio. Al contrario, ci sono ulteriori benefici rispetto a fare 7.000-9.000 passi al giorno, ma le differenze nella riduzione del rischio sono piccole. Inoltre, l’obiettivo dei passi dovrebbe essere adeguato all’età, in modo che i più giovani possano fissare un obiettivo più elevato rispetto agli anziani”.

La collega ricercatrice Dott.ssa Esmée Bakker ha aggiunto: “Ciò che rende diverso il nostro studio è che, per la prima volta, stabiliamo obiettivi chiari. Si possono ottenere benefici misurabili con piccoli aumenti del numero di passi al giorno. Per le persone con bassi livelli di attività fisica, ogni 500 passi aggiuntivi migliora la loro salute (…)”. Fonte: Daily Mail.