Delizioso e un toccasana contro la pressione alta. Il succo di ciliegia è un drink fresco, perfetto per questo periodo in cui non avrai sicuramente problemi a reperire le ciliegie.

Con le temperature che aumentano, il desiderio di un succo fresco, leggero e genuino si fa sempre più insistente.

Perché non approfitti della stagione per un gustoso succo di ciliegia? Sappi che non solo è delizioso, ma è anche un alleato per combattere la pressione alta.

Ciliegie e pressione alta, lo studio

Secondo uno studio, basterebbero 60 millilitri di succo concentrato di ciliegie, diluiti in acqua, per abbassare la pressione del 7% in sole tre ore.

A suggerirlo è uno studio della Northumbria University del 2016, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition.

I ricercatori hanno testato quindici persone con la pressione alta, dando loro da bere ogni giorno 60 millilitri di succo di ciliegia concentrato diluito in 100 millilitri di acqua. Questo ad un gruppo di volontari, mentre all’altro gruppo veniva fatto bere un placebo all’aroma di ciliegia.

I risultati

Ebbene, misurando la pressione di tutti i pazienti è emerso che coloro che avevano bevuto il vero succo di ciliegia avevano visto la propria pressione diminuire del 7%.

Le proprietà delle ciliegie

Gli scienziati credono che il motivo sia nell’alto contenuto, nelle ciliegie, di acidi fenolici, antiossidanti naturali molto efficaci. Particolarmente benefici sarebbero due di questi acidi fenolici, l’acido vanillico e l’acido protocatetico.

Le ciliegie, dopotutto, sono un frutto dalle molteplici proprietà. Ricche di antiossidanti, vitamine A e C, sali minerali tra cui soprattutto calcio, fosforo, potassio, sodio e magnesio.

Vantano inoltre una buona quantità di flavonoidi, grazie al quale stimolano la produzione di collagene.

Cibi vasodilatatori che aiutano ad abbassare la pressione alta.

Fanno bene alla circolazione, stimolano il fegato e aiutano a combattere stress e stanchezza.

A questo punto, perché non aggiungere del succo di ciliegia alla nostra dieta settimanale?

L’importante, ovviamente, è che sia fatto in casa e 100% naturale, senza aggiunta di zuccheri.

Foto in evidenza by Mohammad Amin Masoudi on Unsplash