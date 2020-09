La pressione alta è una delle malattie più diffuse in Italia, e anche la meno conosciuta. Secondo le stime, interessa circa il 20 percento degli adulti. Tuttavia, non tutti sanno di essere affetti da pressione alta perché spesso questa condizione non ha sintomi e questo è anche il motivo per cui è pericolosa. L’ipertensione, infatti, aumenta i rischi di malattie cardiache, ictus, malattia renale cronica, infarto.

L’unico modo per scoprire se si soffre di pressione alta, è quello di misurarla.

Stile di vita attivo e dieta sana sono i nostri migliori alleati contro l’ipertensione. Vediamo gli alimenti che, grazie alle loro proprietà, ci aiutano a tenere sotto controllo l’ipertensione.



Vitamine B

Le vitamine del gruppo B, in particolare le vitamine B6, B9, e B12, aiutano a tenere sotto controllo la produzione di omocisteina. Si tratta di un aminoacido che, a lungo andare, può indurire le arterie e ostacolare il flusso sanguigno.

Per questo motivo, una dieta ricca di vitamine del gruppo B è una nostra buona alleata per la salute delle arterie e per combattere la pressione alta.

Gli alimenti ricchi di questo tipo di vitamine includono i cavoli, spinaci, cereali integrali, carne, pesce e yogurt semplice.

Vitamina C

Gli alimenti ricchi di Vitamina C sono un prezioso alleato del nostro flusso sanguigno in quanto aiutano a contrastare la formazione delle placche nelle arterie.

Per questo motivo, via libera agli alimenti ricchi di vitamina C come spinaci, kiwi, arance, pompelmo, mele.

Potassio, un alleato contro la pressione alta

Uno studio della Harvard University suggerisce che mangiare cibi ad alto contenuto di citrato di potassio può contribuire a diminuire la pressione del sangue.

CORRELATO: Potassio, non solo banane: 9 cibi che ne sono ricchi.

Inserire alimenti ricchi di potassio, quindi, ci aiuta a combattere la pressione alta.

Spinaci, banane, patate dolci, fagioli e avocado sono un valido aiuto per far scendere i livelli di pressione sanguigna.

Pressione alta, un aiuto dal tarassaco

Il tarassaco è un vero e proprio diuretico naturale, ottimo per contrastare i gonfiori dei tessuti intorno ai vasi sanguigni. Per questo motivo, è un ottimo alleato per la salute delle nostre arterie e della circolazione sanguigna.

Zenzero

Molti studi suggeriscono che lo zenzero, grazie alle sue proprietà, svolge un’azione anticoagulante. Una caratteristica utile a prevenire i coaguli nel sangue che, a lungo andare, possono essere causa di infarto o ictus.