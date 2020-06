Il gonfiore addominale può colpire chiunque, al di là del peso corporeo.

Una delle prime cause, quella più semplice, è l’eccesso di cibo, soprattutto per chi porta avanti una dieta sana e non è abituato a mangiare tanto.

Il ventre gonfio può essere di natura ormonale. Un sintomo della sindrome premestruale (PMS), insieme a pianto, irritabilità, desiderio di cibo e aumento di peso.

Ci sono poi allergie e intolleranze, così come la sindrome del colon irritabile e in generale uno squilibrio del microbiota intestinale.

Ecco alcuni alimenti alleati contro il gonfiore addominale.

Mettete nel carrello il sedano, un ortaggio è ricco di potassio, fibre e vitamine, oltre ad altri componenti che riducono l’accumulo di gas e aiutano ad eliminare le tossine dal corpo.

Sì allo yogurt intero bianco con fermenti lattici, grandi alleati per la regolarità intestinale. Evitare quelli con zuccheri aggiunti e limitarsi a quello naturale al quale potete aggiungere qualche frutto di bosco.

Gli asparagi sono ricchi di un aminoacido chiamato asparagina, che aiuta a eliminare i liquidi.

Mai senza…anguria, frutto composto per il 92% di acqua, che lo rende un ottimo alleato per l’eliminazione dei liquidi.

Il cocomero è anche alleato della digestione per il suo contenuto di due minerali, sodio e potassio, che aiutano a favorire una pancia piatta.

Acqua e limone al mattino contro il gonfiore, ma attente ai denti.

E’ un’abitudine adottata e promossa anche da molte celebrities, come Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston e Claudia Schiffer.

Tuttavia bere acqua calda con limone al mattino, un modo che i sostenitori considerano efficace per purificarsi dalle tossine, supportare la perdita di peso e favorire la digestione, potrebbe danneggiare i denti.

Per ridurre gli effetti negativi, il consiglio è bere con una cannuccia in modo che il liquido bypassi i denti, oppure assumerlo tutto in una volta.