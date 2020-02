ROMA – Avere la pancia gonfia può essere molto fastidioso in quanto il gonfiore può portare una serie di disagi come difficoltà digestive, aria e flatulenza. Tuttavia, una alimentazione mirata può essere utile a ridurre la pancia gonfia. Nello specifico può essere utile inserire nella propria dieta settimanale 6 alimenti, efficaci contro la pancia gonfia grazie al loro effetto detox. Scopriamo quali sono e come inserirli nella nostra dieta quotidiana.

Finocchio: tutto lo sanno, il finocchio è uno dei cibi strategici contro la pancia gonfia! E’ possibile sia assaporarlo come tisana dopo i pasti sia sgranocchiandolo tra un pasto e l’altro, come spuntino dietetico e soprattutto super drenante! Il finocchio, infatti, è ricco di acqua e l’effetto detox è assicurato. Per una efficacia maggiore, consigliamo di bere una tisana al finocchio prima di andare a dormire: la mattina dopo vi sentirete sgonfissime.

Ananas: Ricca di acqua, l’ananas riduce la ritenzione idrica e le infiammazioni eliminando gonfiori addominali e sulle gambe. Mangiatene un paio di fette dopo pranzo come frutta, sentirete subito i benefici.

Asparagi: buoni e alleati contro il gonfiori, gli asparagi agiscono sul tratto digestivo favorendo l’assorbimento dei nutrienti. Inoltre agiscono come un diuretico naturale promettendo pancia e gambe sgonfie!

Yogurt: sembra incredibile eppure lo yogurt è nostro amico quando abbiamo come obiettivo quello di sgonfiarci. Grazie ai fermenti lattici vivi, infatti, questo alimento aiuta a mantenere sana e attiva la flora batterica intestinale, regolarizzando il nostro intestino. Provate a mangiarne uno al giorno: vi renderete conto di avere sempre il ventre super piatto!

Carciofi: ottimo alleato contro i gonfiori, il carciofo è ricco di fibre e di acqua. Possono essere mangiati sia crudi che cotti, meglio a pranzo così risveglieranno il vostro intestino e aumenteranno il senso di sazietà grazie alle fibre.

Acqua: sembra banale ma non è scontato: la regola numero uno contro il gonfiore è bere, bere, bere! Bastano due litri d’acqua naturale al giorno per riscontrare già dopo una settimana i primi benefici sia contro il gonfiore ma anche contro molto altri fastidi, come pelle disidratata e spenta. Evitare come la peste succhi di frutta zuccherati, bevande gassate e alcolici, meglio invece puntare su tè e tisane, per fare il pieno di liquidi ed eliminare la ritenzione.