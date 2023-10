Muscoli più Efficienti con la restrizione calorica: lo studio

Uno studio durato due anni ha rivelato che una riduzione del 12% delle calorie può portare a notevoli benefici per l’organismo, con particolare attenzione al miglioramento del funzionamento muscolare. Cerchiamo di capire i dettagli dello studio e cosa significa per chi cerca di ottimizzare la salute muscolare.

Lo Studio del National Institute on Aging

Coordinato dallo scienziato Luigi Ferrucci, lo studio ha coinvolto 90 partecipanti sottoposti a una riduzione calorica del 12% per due anni. I risultati sono stati sorprendenti, con una perdita di peso del 10,4%, miglioramenti significativi nel profilo cardiometabolico e nella salute cardiovascolare. La scoperta più intrigante è stata la positiva risposta dei muscoli a questa modesta restrizione calorica.

Effetti Positivi sui Muscoli

Nonostante una lieve riduzione della massa muscolare, i partecipanti allo studio hanno manifestato un miglioramento nella forza muscolare. Ciò suggerisce che i muscoli, anziché indebolirsi, hanno iniziato a funzionare in modo più efficiente. I test molecolari eseguiti sui campioni di muscoli hanno rivelato l’attivazione di meccanismi genetici simili a quelli riscontrati negli animali, famosi per i benefici della restrizione calorica. Alcuni geni coinvolti nella produzione di energia e nel controllo dell’infiammazione sono stati particolarmente attivi.

L’Impatto sulla Salute Generale

Luigi Ferrucci, il coordinatore dello studio, sottolinea che questa riduzione calorica modesta è “fattibile e può fare una grande differenza nella salute”. La correlazione tra restrizione calorica e invecchiamento pro-infiammatorio è significativa. Poiché l’infiammazione è strettamente legata all’invecchiamento, la restrizione calorica emerge come un potente approccio per prevenire stati pro-infiammatori nelle persone anziane.

Implicazioni

Questo studio apre nuove prospettive sulle pratiche di gestione della salute e del peso. La scoperta che una riduzione del 12% delle calorie può portare a muscoli più efficienti è una notizia entusiasmante per coloro che cercano approcci sostenibili per migliorare la loro salute generale. Incorporare strategie di restrizione calorica moderata potrebbe diventare una chiave per ottimizzare il funzionamento muscolare e prevenire i segni dell’invecchiamento.