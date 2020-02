La corsa allunga la vita, riduce il rischio di morte, anche se la distanza percorsa è piccola, anche se si corre per pochissimo. Secondi uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, correre anche poco riduce il rischio di morte per qualunque causa del 27%, indipendentemente, quindi, da quanto si corre.

Questa attività sportiva è anche associata a una riduzione rispettivamente del 30% e del 23% del rischio di morte per patologie cardiovascolari e tumori. In generale, l’esercizio fisico fa bene alla mente e gli effetti positivi su memoria e funzioni cognitive sono ereditabili di padre in figlio. Lo ha dimostrato uno studio su topi in cui si visto che i cuccioli di padri fisicamente attivi risultavano più intelligenti ed avevano una memoria migliore di cuccioli nati da padri sedentari. Ci sono una serie di cibi alleati della corsa. Ecco quali suggerisce il sito Shape.

Un piccolo bagel con burro di arachidi. Questa combinazione semplice e veloce di alimenti offre carboidrati e proteine, oltre a essere facile da digerire. Banane. Una banana con una tazza d’acqua prima dell’allenamento può aumentare la velocità, l’energia, la messa a fuoco e i tempi di recupero. Yogurt magro. Fornisce anche un ottimo rapporto tra proteine ​​e carboidrati.

Frutti di bosco. Contengono antiossidanti che sono anti-infiammatori e hanno il potenziale per aiutare con i dolori post-allenamento. Hanno vitamina C e potassio, che aiutano il corpo a ripararsi.

I broccoli sono una fonte di vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, una proteina essenziale che può aiutare a rafforzare ossa e muscoli e, a sua volta, aumentare la tua velocità. .

Poi c’è la carne bovina, ricca di ferro. Ma essendo ormai cosa nota che troppa carne rossa fa male, integrare con fagioli, piselli, verdure a foglia verde e ferro fortificato cereali. Altro alleato è il salmone selvatico, uno degli alimenti più raccomandati. Contiene grassi omega-3 salutari per il cuore.