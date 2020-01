C’è un tipo di frutta secca che sembra essere alleata dell’intestino. Parliamo delle noci. Una nuova ricerca, recentemente pubblicata sul Journal of Nutrition, suggerisce che questa frutta secca può promuovere i batteri sani dell’intestino.

I ricercatori hanno scoperto che mangiare noci ogni giorno come parte di una dieta sana è associato ad un aumento di alcuni batteri che possono aiutare promuovere la salute intestinale. Inoltre, i cambiamenti nei batteri intestinali sono risultati associati a miglioramenti in alcuni fattori di rischio per le malattie cardiache.

Come si legge sul sito Medical X Press, Kristina Petersen, assistente professore di ricerca presso Penn State ha spiegato: “Sostituire il tuo solito spuntino, soprattutto se è uno spuntino malsano, con le noci è un piccolo cambiamento che puoi apportare per migliorare la tua dieta”. Aggiungendo: “Prove sostanziali dimostrano che piccoli miglioramenti nella dieta sono di grande beneficio per la salute. Mangiare due o tre noci al giorno come parte di una dieta sana potrebbe essere un buon modo per migliorare la salute dell’intestino e ridurre il rischio di malattie cardiache”.

Per la ricerca gli studiosi ricercatori hanno reclutato 42 partecipanti con sovrappeso di età compresa tra 30 e 65 anni. “La dieta a base di noci ha arricchito una serie di batteri intestinali che in passato sono stati associati a benefici per la salute”, ha sottolineato Petersen. “Uno di questi è la roseburia, che è stata associata alla protezione del rivestimento intestinale. Abbiamo anche visto un arricchimento degli eubatteri eleggibili e del butirricicocco”.

Nei giorni scorsi una ricerca italiana pubblicata sull’European Heart Journal ha scoperto la complicità di un batterio dell’intestino, Escherichia coli, nell’infarto: il batterio risulta infatti in circolo nel sangue dei pazienti e presente anche nell’arteria ostruita che causa l’infarto. Un’altra ricerca del 2019 ha sottolineato che sostituire mezza porzione di cibo spazzatura (patatine fritte o in busta, carni molto lavorate come i wurstel etc) con 14 grammi al giorno di frutta secca aiuta a non ingrassare negli anni e riduce il rischio di obesità.