Se soffri di intestino irritabile, la prima cosa da tenere in considerazione è l’alimentazione. La sindrome da intestino irritabile può essere molto fastidiosa e debilitante, ma una dieta mirata può aiutarti a ridurre il disagio.

Uno dei regimi alimentari più gettonati contro l’intestino irritabile è la dieta BRAT, una dieta che protegge appunto stomaco e intestino.

Si tratta di un regime alimentare molto antico che, oltre a far perdere peso, è perfetto per chi soffre di intestino irritabile e problemi legati allo stomaco.

Non è un caso se la dieta BRAT viene consigliata soprattutto a chi soffre di disturbi gastrointestinali.

Come funziona la dieta BRAT?

E’ il nome stesso a suggerire i 4 alimenti chiave che definiscono cosa mangiare nella dieta BRAT:

B indica banane, R indica il riso, A indica la mela (in inglese, apple), mentre T indica il toast, ossia il pane tostato.

Secondo lo schema di questa dieta, per 3 giorni a settimana si possono consumare solo questi 4 alimenti combinati tra loro.

Vediamo come:

A colazione puoi mangiare una banana accompagnata da pane tostato con sopra un filo di miele. Per pranzo scegli del riso in bianco condito con un filo di olio extra vergine di oliva e erbette mentre a cena pane tostato con una zuppa di verdure di stagione. A metà mattina e metà pomeriggio puoi mangiare una mela e una banana.

Nel corso della giornata è fondamentale berne almeno due litri di acqua, per depurare l’organismo. L’acqua inoltre aiuta a diluire i succhi gastrici, lenisce le infiammazioni della mucosa intestinale e migliora la digestione.

Perché proprio questi 4 alimenti?

Secondo i principi di questa dieta, questi 4 alimenti sono strategici per risolvere i disturbi gastrointestinali in quanto non affaticano la digestione e sono ricchi di sostanze nutritive benefiche.

E’ però importante sottolineare che non devi seguire la dieta BRAT per un lungo periodo in quanto esclude tutta una serie di alimenti che contengono sostanze nutritive importanti, le proteine in primis, e potrebbe causare degli squilibri.

Foto in evidenza Ella Olsson on Unsplash.