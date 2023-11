Il diabete rappresenta una sfida crescente per la salute in Italia, colpendo 3,9 milioni di persone, il 6,6% della popolazione. Con l’aumento dei casi registrato negli ultimi anni, è fondamentale focalizzarsi su strategie di prevenzione e gestione della malattia. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti sottolinea l’importanza di correggere lo stile di vita e promuovere una cultura consapevole dei dolcificanti come parte integrante della gestione del diabete.

L’aumento dei casi di diabete in Italia

Secondo l’Italian Diabetes Barometer Report 2023, il numero di persone affette da diabete in Italia ha registrato un preoccupante aumento del +14% dal 2019, con 3,9 milioni di individui ora colpiti. Il diabete di tipo 2 rappresenta la forma più comune, coinvolgendo il 90% dei casi, mentre il diabete di tipo 1 costituisce il restante 10%.

La giornata mondiale del diabete e l’iniziativa degli edulcoranti

In vista della Giornata Mondiale del Diabete, edifici istituzionali come Montecitorio si tingono di blu per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della gestione del diabete. Unione Italiana Food – Gruppo Edulcoranti vuole mettere in luce il ruolo cruciale dei dolcificanti come opzione alimentare per i diabetici. L’utilizzo di dolcificanti, afferma l’organizzazione, può consentire una scelta alimentare più ampia, specialmente nel caso del diabete di tipo 2, poiché non influenzano i livelli di glucosio nel sangue.

Il rapporto tra dolcificanti e diabete

Il Dottor Luca Piretta, medico gastroenterologo e nutrizionista, sottolinea che gli edulcoranti ipocalorici non hanno effetti negativi sui livelli di glucosio e insulina nel sangue. Questi dolcificanti possono essere particolarmente utili per coloro che soffrono di diabete, consentendo loro di gestire l’assunzione di carboidrati mantenendo il gusto dolce senza apportare calorie aggiuntive. Gli studi clinici controllati indicano che gli edulcoranti non influiscono negativamente sul controllo del glucosio o sulla salute cardio metabolica.

Consigli degli esperti per la prevenzione del diabete

Alimentazione Equilibrata: Seguire una dieta sana ed equilibrata è essenziale. Ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi saturi e zuccheri raffinati, anche attraverso l’uso di dolcificanti, contribuisce al controllo delle porzioni e alla prevenzione del sovrappeso. Attività Fisica Regolare: Dedicare almeno 3 ore a settimana a un’attività fisica regolare aiuta a controllare il peso e migliora la capacità del corpo di utilizzare l’insulina. Monitoraggio dei Livelli di Zucchero nel Sangue: Le persone a rischio di diabete dovrebbero monitorare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue, identificando tempestivamente eventuali cambiamenti e prendendo misure preventive. Attenzione ad Alcol e Fumo: Ridurre o evitare il consumo di alcol e smettere di fumare sono passi essenziali nella prevenzione del diabete di tipo 2.

Il diabete in Italia è in costante aumento, ma la prevenzione attraverso uno stile di vita sano e consapevole è la chiave per contrastare questa tendenza. Gli edulcoranti rappresentano un’opzione alimentare valida, ma la correzione dello stile di vita, inclusa un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare e il monitoraggio costante, rimane fondamentale nella lotta contro il diabete. Con la consapevolezza e l’impegno collettivo, è possibile affrontare questa sfida crescente e migliorare la salute della popolazione italiana.