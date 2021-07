Quest’anno, più che mai, abbiamo parlato delle nostre difese immunitarie e del loro coinvolgimento in malattie come il COVID-19. Abbiamo capito come rafforzarle o perché si indeboliscono. Le nostre difese immunitarie, come chiamiamo questa rete di diversi tipi di cellule che combattono le infezioni per mantenerci in salute, sono influenzate da fattori interni ed esterni. Tra questi ultimi, sicuramente il tempo gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, sappiamo tutti che quando arriva il freddo il nostro sistema immunitario soffre e dobbiamo trovare il modo di rafforzarlo. Ma anche le alte temperature interferiscono con il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario.