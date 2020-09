Benvenuto Settembre, mese di mezzo tra estate e autunno che ci offre ancora una dieta ricca di cibi tipicamente estivi e qualche primizia autunnale. Dopo le vacanze e dopo lo stress dovuto dal Coronavirus, è tempo di iniziare a pensare al benessere di pelle, unghie e capelli.

Reidratarci e depurarci con gli alimenti giusti e la giusta dieta è molto importante.

Le giuste vitamine da inserire nella dieta

La dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina, spiega:

“Una dieta ricca di frutta e verdura aiuta a rimineralizzare l’organismo depurandolo al contempo. Le vitamine A e C, in particolare, rinforzano la pelle e riparano i danni di sole e mare. È importante a settembre fare incetta di questi ultimi momenti di colore estivo con meloni, pesche, angurie e frutti rossi”.

Dieta sì, ma è necessario anche integrazione

“Ci sono alcune sostanze fondamentali che non dovrebbero mai mancare. La vitamina C per esempio che, come antiossidante, contrasta il danno indotto dai radicali liberi e favorisce la riossigenazione del bulbo.

Inoltre lo Zinco, minerale prezioso per la salute della pelle e degli annessi cutanei. Agisce come antiossidante e rinforza il capello dalla punta alla radice.

Le vitamine del gruppo B, poi, sono tutte essenziali per la struttura e la difesa della pelle e dei capelli ma la protagonista è la Biotina, o vitamina B8, che previene la caduta e rinforza i capelli, donandogli corpo e lucentezza.

Ma attenzione perché queste sostanze vengono rapidamente depauperate da stress, fumo, mancanza di vitamine e minerali, nonché dal consumo frequente di alcolici”.

Cetriolo, alimento ricco di proprietà e ottimo per depurare l’organismo

Tra le verdure di settembre si trovano ancora cicoria, insalate, melanzane e bietole e cominciano a farsi vedere zucca e cavoli.

Ma è il cetriolo, che poi non sarà più di stagione, l’ortaggio su cui contrarsi in queste settimane. La dott.ssa Geri spiega:

“Il cetriolo appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa dell’anguria e del melone. Per questo è ricco di acqua e poverissimo di calorie, cosa che lo rende ideale per depurare l’organismo e ritrovare la linea. Possiede inoltre proprietà dissetanti, lenitive e rinfrescanti. Contiene potassio, vitamina C e vitamine del gruppo B, ma anche ferro, calcio e vitamina A. Grazie alle sue proprietà lenitive, è utilizzato anche come rimedio per borse e occhiaie, applicandone direttamente le fette sugli occhi”.

Uva, ideale per reidratarsi ma attenzione agli zuccheri

Ancora disponibili i frutti rossi, fichi, pesche, susine e meloni, per fare il pieno di antiossidanti, vitamine e sali minerali

Ma è l’uva la vera “regina” di settembre, con le sue innumerevoli proprietà, ma anche qualche controindicazione.

“L’uva è ricca di zuccheri e acqua e povera di grassi: ideale per reidratarsi e avere un boost energetico immediato. Possiede proprietà dissetanti e rinfrescanti.

Ma attenzione perché l’elevato contenuto di zuccheri, glucosio e fruttosio, la rende non adatta ai diabetici.

Contiene elevate quantità di potassio, vitamina C e vitamina A, che, insieme ai polifenoli, le conferiscono un ottimo potere antiossidante. L’uva nera, poi, contiene resveratrolo, antiage e con una blanda attività antiaggregante: per queste sue caratteristiche l’uva è molto utilizzata per il microcircolo, per rinforzarlo ed eventualmente agire come antinfiammatorio”.