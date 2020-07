Il ‘piede diabetico‘ ha un forte impatto epidemiologico e colpisce circa il 5 per cento dei pazienti affetti da diabete.

L’arteriopatia obliterante agli arti inferiori e/o la neuropatia somatica ed autonomica possono portare ad alterazioni agli arti inferiori di vario tipo (tra queste ipercheratosi, distrofie ungueali e cutanee, callosità, ulcere, necrosi, artropatie, rimaneggiamenti ossei).

Le lesioni più gravi possono essere complicate da infezioni cutanee, sottocutanee ed ossee. Quelle più severe potrebbero complicarsi fino ad arrivare all’amputazione di parte del piede, delle dita se non della gamba.

Come prevenire il piede diabetico.

Per prevenire il piede diabetico è fondamentale controllare la glicemia e avere un’ottima igiene del piede stesso.

Bisogna controllare ogni giorno i piedi, se ci sono calli, ferite, abrasioni, cute rossa, blu o nera, evitare di lasciare la pelle umida.

Evitare di indossare scarpe di gomma e preferire quelle traspiranti. Quando si va al mare o in piscina non andare in giro scalzi ma indossare delle scarpette per evitare il contatto con il suolo.

Anche la crema idratante può fare la sua parte.

Abbiamo individuato una crema rigenerante piedi indicata anche per chi soffre di diabete, ovvero Eucerin UreaRepair Crema Piedi Rigenerante 10% Urea.

Il prodotto è arricchito con urea, ceramide ed altri fattori di Idratazione Naturale (NMF) e dona idratazione intensa e immediata fino a 48 ore.

Previene la perdita di idratazione, rafforzando la naturale barriera lipidica. Ottima anche per i talloni estremante screpolati.

Può essere usata anche da pazienti con xerosi e psoriasi, sebbene bisogna ricordare che solo il nostro dermatologo può fornirci i consigli più efficienti e i prodotti più adatti al proprio caso.

La crema Eucerin può essere acquistata in farmacia. Sul sito del brand è possibile inserire il Cap e ottenere informazioni sul rivenditore più vicino.

In alternativa potete acquistare la crema sul sito Amazon al prezzo di 17,79 euro.

Un utente che l’ha acquistata sul sito di Jeff Bezos scrive:

“Bastano pochi giorni di applicazione per reidratare la pelle dei talloni che inevitabilmente con l’età appare secca e screpolata”.

“La consiglio vivamente, la uso con ottimi risultati anche sulle ginocchia e sui gomiti”, specifica neo commenti.

