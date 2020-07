Approfitta degli sconti Oysho già presenti online per fare scorta di costumi da mare stilosi perfetti per l’estate 2020.

Quando si tratta di costumi da bagno, lo sappiamo, è difficile resistere. Se anche tu come me ne vorresti delle valigie intere, allora approfitta degli sconti di Oysho, già presenti online.

Il famoso marchio di lingerie e beachwear ha selezionato alcuni costumi da mare super trendy e perfetti per la moda dell’estate 2020 e li propone già scontatissimi! Come puoi non approfittarne?

Che tu sia alla ricerca di un bikini glamour o pratico, oppure un costume da mare intero elegante e trendy, Oysho ha sicuramente quello che fa per te.

Oysho, infatti, propone diversi modelli di costume da mare adatti davvero a tutte. Dai grandi classici in bianco e nero, a quelli più freschi e smart, passando per quelli più pratici, perfetti se ami giocare in acqua e fare sport sulla spiaggia.

Per renderti più facile e veloce la scelta, abbiamo selezionato alcuni dei costumi da mare in sconto, che puoi acquistare sul sito di Oysho ad un prezzo scontato. Dai uno sguardo alla nostra selezione e scegli quello che fa per te. I tuoi risparmi ringrazieranno.

Il classicone evergreen

Se ami l’eleganza, non potrai fare a meno di acquistare il classico dei classici: il costume da bagno intero nero. Elegante, pratico, comodo, adatto a tutte le forme, questo costume intero te lo porterai al mare per anni. E ora, puoi acquistarlo in sconto a 29,99 euro invece che 45,99.

Per le amanti dei loghi

Il logo in vista è una delle mode dell’estate 2020. Se sei una amante di questa tendenza che arriva direttamente dai primi anni 2000, questo bikini Oysho fresco e simpatico fa proprio al caso tuo.

Bikini a fiorellini

Se avete un animo smart, non fatevi sfuggire il bikini più divertente della collezione. Reggiseno triangolare con coppa rimovibile senza ferretto, comodo e trendy, questo bikini è ora in sconto sul sito di Oysho.

Costume intero monospalla

Questo costume intero è un modello monospalla, con spallina regolabile e pietre per impreziosirlo. La svolta furba? Ti basterà mettere questo costume intero sotto uno shorts o una gonna in jeans per rendere perfetto il tuo look da spiaggia.

Bikini fiori jacquard

Questo bikini Oysho in sconto è la perfetta combinazione tra praticità ed eleganza. Il reggiseno accompagna le forme e il nodo centrale lo rende glamour e trendy.