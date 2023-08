Diabete in Estate: 10 Cose da Non Sottovalutare per Gestirlo al meglio

L’estate è una stagione di svago e divertimento, ma per chi ha il diabete, può comportare alcune sfide uniche da affrontare. Le alte temperature, le vacanze e i cambiamenti nelle abitudini possono influenzare i livelli di glicemia e rendere più difficile il controllo della malattia. A tal proposito, l’esperta diabetologa pediatra Barbara PREDIERI dell’Università di Modena e Reggio Emilia condivide 10 situazioni da tenere in considerazione e spiega come superarle, permettendoti di goderti l’estate in modo sicuro e senza pensieri.

Cambio di routine

Durante le vacanze e le attività all’aperto, le routine quotidiane possono subire cambiamenti significativi. Pasti irregolari, orari di sonno diversi e un maggiore esercizio fisico possono influenzare i livelli di zucchero nel sangue. È essenziale rispettare il tempo d’attesa tra la somministrazione di insulina e l’inizio del pasto per evitare un aumento improvviso della glicemia.

Aumento dell’attività fisica

Con la voglia di essere più attivi, molte persone si dedicano ad attività all’aperto come nuoto, escursioni, ciclismo o sport di squadra. L’esercizio fisico può abbassare i livelli di zucchero nel sangue, quindi è importante adattare il piano terapeutico per prevenire l’ipoglicemia. Evita di praticare attività sportive durante le ore più calde della giornata e mantieniti sempre ben idratato.

Consumo di cibi zuccherati o bevande alcoliche

Durante l’estate, c’è una maggiore tentazione di consumare cibi e bevande più zuccherati, come gelati, bibite gassate o cocktail alcolici. Questi alimenti possono causare fluttuazioni glicemiche e rendere più difficile il controllo del diabete. Se decidi di assumerli, consulta il tuo team diabetologico per capire come gestire al meglio queste scelte.

Aumento di carboidrati

Le occasioni per mangiare fuori o provare piatti diversi aumentano in estate. Prediligi cibi leggeri, verdura e frutta, che aiutano a mantenere stabili i livelli glicemici. Ricorda sempre di misurare i livelli di glicemia prima dei pasti.

Livelli di idratazione

Con il caldo estivo, si tende a bere meno di quanto necessario. Il consumo di acqua aiuta a mantenere l’efficacia dell’insulina e livelli di glicemia più stabili. Bevi abbondantemente e preferisci acqua o tè/tisane senza zucchero, evitando succhi o bevande energetiche.

Sbalzi di temperatura e stress

Il caldo e i rapidi cambiamenti di temperatura possono influenzare la glicemia. Entrare e uscire dall’acqua o passare da ambienti freddi all’esterno può causare abbassamenti improvvisi dei livelli di zucchero nel sangue. Presta attenzione a come il caldo può influenzare la gestione del diabete.

Cambio fuso orario

Se viaggi all’estero, i cambiamenti nei fusi orari possono richiedere regolazioni nei pasti e nelle dosi di insulina o farmaci. Consultati con il tuo medico per pianificare adeguatamente queste modifiche.

Cambiamenti nella terapia

Con l’estate e il caldo, potrebbe essere necessario modificare il dosaggio di insulina o farmaci. Utilizza tecnologie come i sensori glicemici per monitorare regolarmente i livelli di glicemia e prendere decisioni informate sulla gestione del diabete.

Divertimento non programmato

Durante le vacanze, ci si può ritrovare a provare nuove attività senza essere preparati. Controlla sempre i livelli di glicemia in anticipo per evitare sbalzi improvvisi.

Utilizzo della tecnologia

I dispositivi tecnologici come i sensori glicemici e i microinfusori possono essere di grande aiuto nella gestione del diabete. Garantisci di avere a portata di mano tutti i dispositivi e i presidi necessari per il periodo estivo.

Affrontare il diabete in estate richiede una pianificazione adeguata e una buona conoscenza della propria condizione. Segui i consigli dell’esperta diabetologa pediatra e usa la tecnologia a tua disposizione per gestire al meglio il diabete e goderti l’estate in modo sicuro e sereno. Non sottovalutare le sfide estive, ma affrontale con consapevolezza e preparazione.

Crediti fotografici: Foto di Polina Tankilevitch