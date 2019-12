Dopo Natale la fase detox è quasi un obbligo. Le abbuffate possono renderci gonfie e, nei casi più estremi, con qualche chilo in più. Al di là delle irrealistiche diete estreme, che promettono di far perdere peso in pochi giorni, il consiglio è quello di mangiare cibi leggeri, fare attività fisica e di bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno.

Idratarsi aiuta il fegato a depurarsi e l’intestino a funzionare meglio. Senza non lo facciamo, l’organismo si appesantisce e la dieta ha poca probabilità di dare soddisfazioni in tempi rapidi. Se proprio non riesci a bere acqua, prova con tè e tisane. Vediamone alcuni da provare dopo Natale suggeriti dal Mirror.

Al primo posto c’è il tè verde. Un toccasana per l’intestino e può aiutare a lottare contro l’obesità. Puoi optare anche per quelli aromatizzati, se non ami il sapore di quello classico. Prova anche con il tè matcha.

Se stai cercando qualcosa con un po’ più piccante, c’è il tè alle spezie del Bengala. Questa tisana è composta da una miscela di cannella, zenzero, cardamomo e chiodi di garofano. Dona un gusto ricco e saporito, che aiuta la digestione.

Altra opzione è lo Yogi Tea Organic Detox Tea di Yogi Tea. Le erbe purificanti come la bardana e il dente di leone stimolano la digestione e aiutano a disintossicare. La liquirizia dolce e lo zenzero speziato aiutano a donare un gusto gradevole.

C’è anche il Twinings Superblends Detox Lemon & Ginger. Un tè disintossicante composto da una miscela di radice di bardana, finocchio, zenzero, aroma di limone con aggiunta di selenio.

Poi il Pukka Organic Cleanse Tea arricchito con ortica biologica, finocchio e menta piperita – calmano la mente, il corpo e l’anima con questo tè naturale.

Di Fortnum and Mason c’è l’Elderflower, Strawberry & Rose Infusion. Un infuso con fiori di sambuco, fragola e rosa, che offre un gusto naturalmente dolce perfetto per sorseggiarlo caldo o freddo.