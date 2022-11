Anche un bicchiere di vino o birra al giorno aumenta il rischio di ictus. Una notizia non buona per i bevitori abituali, che quotidianamente si concedono un calice della loro bevanda preferita. Lo evidenzia uno studio pubblicato sulla rivista Neurology. Secondo la nuova ricerca, le persone tra i 20 ei 30 anni che bevono quantità di alcol da moderate a abbondanti possono avere maggiori probabilità di ammalarsi rispetto a quelle che bevono poca o nessuna quantità. Bere molte bevande alcoliche può portare all’ipertensione, che a sua volta è un fattore di rischio. L’alcol può anche provocare fibrillazione atriale, che, causando frequenza cardiaca irregolare, può aumentare il rischio di ictus.

Il team di studiosi della Seoul National University ha analizzato i dati di un database nazionale coreano relativi a esami annuali sanitari di giovani adulti, interrogati sul loro consumo di alcol. Quelli che avevano bevuto 105 g o più di alcol a settimana erano considerati bevitori moderati o pesanti. Equivalgono a circa un drink al giorno. Su 1,5 milioni di partecipanti, un totale di 3.153 ha avuto un ictus durante il periodo di studio di sei anni. Quelli che bevevano in modalità da moderato a intenso per due o più anni avevano circa il 20% in più di probabilità di avere un ictus rispetto alle persone che bevevano meno o per niente.

L’autore dello studio, Eue-Keun Choi ha affermato: “Il tasso di ictus tra i giovani adulti è aumentato negli ultimi decenni e l’ictus nei giovani adulti provoca morte e grave disabilità. “Poiché oltre il 90% del carico complessivo di ictus può essere attribuito a fattori di rischio potenzialmente modificabili, incluso il consumo di alcol e poiché l’ictus nei giovani adulti ha un grave impatto sia sull’individuo che sulla società limitando le loro attività durante gli anni più produttivi, ridurre il consumo di alcol dovrebbe essere enfatizzato nei giovani adulti con forti abitudini di consumo di alcol come parte di qualsiasi strategia per prevenire l’ictus”. Fonte: Daily Mail.