Lenny Kravitz torna in Italia: Blue Electric Light Tour a Luglio 2024

Lenny Kravitz farà vibrare l’Italia con il suo Blue Electric Light Tour il 13 luglio 2024 ad Umbria Jazz. Dopo una lunga assenza, il talento multiforme di Kravitz sarà in scena con il dodicesimo studio album, un viaggio esplosivo e romantico nell’anima della musica.

Il ritorno dell’icona del Rock

Lenny Kravitz è più di un musicista; è un’entità creativa completa. Con una carriera che abbraccia la musica, l’arte, la scrittura e il design, Kravitz è un’icona senza tempo. Blue Electric Light è il suo ultimo progetto, un’opera d’ispirazione che conferma la sua maestria nel rock ‘n roll con sfumature soul profonde.

Blue Electric Light è una suite appassionata di canzoni che esplora diverse sfaccettature della musicalità di Kravitz. Come autore, produttore e polistrumentista, Kravitz dimostra il suo talento eclettico, scrivendo e suonando la maggior parte degli strumenti, accompagnato dal chitarrista di lunga data Craig Ross.

Lenny Kravitz, icona mondiale

Con quattro Grammy Awards e oltre 40 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Lenny Kravitz è una forza indiscussa nel mondo della musica. Oltre alla sua carriera musicale, ha ricevuto il “Fashion Icon Award” dal CFDA e è stato nominato per la Hollywood Walk of Fame 2023, consolidando il suo status di icona di stile e musica.

Prenota i tuoi Biglietti

Non perdere l’opportunità di vivere l’energia travolgente di Lenny Kravitz dal vivo. La prevendita Virgin Radio sarà disponibile dal 4 dicembre su https://www.virginradio.it, mentre la vendita generale inizierà il 6 dicembre alle 11:00. Assicurati i tuoi biglietti per un’esperienza musicale indimenticabile.